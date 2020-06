Así se ve actualizado el cartel del PPV AEW Fyter Fest 2020

En la edición de AEW Dynamite de esta noche, AEW hizo oficial nuevas luchas para lo que será un show especial de dos noches denominado AEW Fyter Fest 2020. El cartel ya tiene programadas cinco luchas, sin embargo, se espera que se añadan muchos más combates, dado que por el show se emitirá como un especial de AEW Dynamite totalmente gratis en la cadena TNT los días miércoles primero y 8 de julio.

► Cartel del PPV AEW Fyter Fest 2020

Así va el cartel para el show:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW

Jon Moxley (c) vs. Brian Cage (con Taz)

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Kenny Omega y "Hangman" Adam Page (c) vs. Best Friends (Chuck Taylor y Trent)

CAMPEONATO TNT

Cody (c) vs. Jake Hager

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Hikaru Shida (c) vs. Penélope Ford

Chris Jericho vs. Orange Cassidy

Viendo lo que sucedió en el show de hoy, es posible que FTR (For The Revolution, los antes The Revival) o The Young Bucks se enfrenten a The Butcher and The Blade. Y MJF podría enfrentarse ante Jungle Boy o tal vez Maxwell Jacob Friedman y su escolta Wardlow en contra de Jungle Boy y Luchasaurus.

También parece claro que Mr. Brodie Lee va a tener acción en AEW Fyter Fest 2020, o al menos es lo que nosotros podríamos especular. Queda por determinar si luchadores como Matt Hardy, Lance Archer o Darby Allin tienen algún combate en este show especial de AEW de dos noches.