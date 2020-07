Allá por 2015 empezó a trabajar en WWE después de haber pasado por NXT. En 2020, Charlotte Flair repasa sus inicios mientras se encuentra ausente debido a una lesión. En este lapso de tiempo "The Queen" se ha convertido en una de las luchadoras más grandes de la historia del imperio McMahon. Ha sido dos veces Campeona NXT, cinco veces Campeona SmackDown, cuatro veces Campeona Raw y Campeona de las Divas.

La doce veces monarca se mostró realmente emocionada en este quinto aniversario en un reciente tweet:

Happy 5 Year Anniversary @wwe and @WWEUniverse! This means more to me than I can put into words.

I am 1000000% in my feels and will be posting pictures all day. If you have an issue with that, I would suggest the “unfollow” or “mute” buttons.

Thank you, all of you, so much ❤️ pic.twitter.com/ZaEZSS59SG

— Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) July 13, 2020