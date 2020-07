Han pasado ocho años desde la última vez que tuvo un combate en el imperio McMahon y Booker T lucharía nuevamente en WWE. Si la empresa se lo pidiera. No está claro por qué lo harían, es decir, cabe recordarse que a primeros de año el dos veces miembro del Salón de la Fama se mostró interesado en traer de vuelta el Harlem Heat para enfrentar a FTR pero no se hizo finalmente. Quizá podría ocurrir en un futuro Royal Rumble.

Sea cuando sea, siempre quedando pendiente del interés de la compañía luchística, Booker confirmó su disposición hablando con After The Bell.

"Sé lo difícil que es alejarse del negocio, tú también lo sabes (le dice a Corey Graves). Decir: 'Esta es la última vez que voy a hacer esto'. He estado fuera de un encordado de WWE desde hace mucho tiempo, pero ten la seguridad de que si me llamaran y me dijeran: '¡Oye, Book, tenemos un combate para ti!'... Ya sabes a qué me refiero. Yo diría: 'Cariño, ¿puedes ayudarme a encontrar mis botas?'".