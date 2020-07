A falta de cinco días para su defensa del Campeonato WWE en The Horror Show at Extreme Rules contra Dolph Ziggler, Drew McIntyre hace una promesa. Una promesa relacionada con el encuentro que tanto él como su oponente brindarán a los fanáticos el domingo cuando se vean las caras en el PPV. Va a ser una lucha con una estipulación que todavía no ha sido anunciada por el retador; él mismo ha explicado el motivo.

► Drew McIntyre hace una promesa

Esto fue lo que comentó el monarca durante una reciente entrevista que concedió a New York Post:

"Sé que va a ser único. Garantizo que es algo que nunca se ha visto antes porque Ziggler es una persona muy inteligente. Sabe que no puede hacerme frente físicamente, así que va a intentar jugar a esos juegos mentales. Lo vimos cuando intentó meterse en mi cabeza con Heath Slater".

Una promesa que puede decirse que también hizo DZ cuando recientemente visitó WWE The Bump:

"Solo sé que si WWE me permite hacerlo va a ser algo que nunca antes se había hecho y que aprovecharé al máximo. Sería estúpido elegir un combate normal que hemos visto antes".

Ninguno de los dos da alguna pista acerca de cómo puede ser su lucha pero sí añaden más interés y ahora es cuestión de que cumplan con las expectativas, de que no tomen parte en que el título del evento sea más bien una ironía. La verdad es que estos dos luchadores no suelen decepcionar, así que a ver qué presentan este próximo domingo 19 de julio en el Centro de Rendimiento de la empresa en Orlando.