Camino a su oportunidad por el Campeonato WWE contra Drew McIntyre, Dolph Ziggler habla de Extreme Rules 2020 y la estipulación que tendrá su lucha. Una estipulación que todavía no ha sido revelada por el retador al título. Va a ser un PPV diferente, tanto que esta nueva versión se llama The Horror Show at Extreme Rules, y es de suponer que la condición para que se enfrenten será interesante. Pero por ahora no existen ni siquiera primeros detalles de cuál podría ser. A ver si deciden meterse en un combate tan raro como el que tendrán Braun Strowman y Bray Wyatt por el Campeonato Universal.

► Dolph Ziggler habla de Extreme Rules 2020

El siempre presumido luchador se presentó recientemente en The Bump para hacer estas declaraciones al respecto:

"Creo que el aspecto psicológico de este combate es realmente importante. Por eso todavía no he desvelado cuál va a ser la estipulación. Es por eso también que siento que fue genial traer a Heath Slater de regreso. Siempre hablo de Drew McIntyre como un terminator, como un psicópata, como un cyborg, como Robocop... Porque es real. Pero por un segundo vi algo de emoción en su rostro, me mostró sus cartas con respecto a lo que está pasando hoy en día y eso me va a ser de mucha ayuda".

DZ deja caer que la estipulación podría tener que ver con las emociones de McIntyre. Pero, ¿de qué manera? Sería una locura y con toda probabilidad no va a ocurrir pero ¿podría suceder que aparezca su familia durante su combate del 19 de julio? ¿O quizá algún luchador con el que tenga una buena relación? ¿O algún antiguo oponente? Recordemos que Bobby Lashley no tiene lucha en el evento. A ver qué pasa el domingo de la semana que viene.

Cabe mencionarse que el monarca también va a utilizar dicha estipulación a su favor por lo que Ziggler tendrá que tener cuidado, porque quizá se arrepienta de su decisión. Es una lástima que esta rivalidad sea claramente de transición para McIntyre porque sino sería mucho más interesante. De otra manera quizá alguno dudaría de si el retador saldrá victorioso y como nuevo Campeón WWE. Pero parece obvio que eso no va a ocurrir.