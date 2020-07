La alianza de Dolph Ziggler con Drew McIntyre inició un 16 de abril de 2018 en Monday Night Raw cuando juntos atacaron brutalmente a Titus Worldwide. El primero fue cambiado a la marca roja y anunció que no había llegado solo, apareciendo repentinamente el escocés para sorprender a todos. Tanto por su aparición en sí como porque durante su paso por NXT había sido técnico, enfrentando a rudos como Andrade o Robert Roode.

En realidad, la asociación luchística entre ambos luchadores que este domingo se enfrentarán por el Campeonato WWE en The Horror Show at Extreme Rules inició fuera de cámaras. Esto mismo contó recientemente DZ durante su visita al programa WWE The Bump.

"Recuerdo haberlo visto tras bastidores y pensar: 'Me parece que lo vi anteriormente, y me gusta verlo de nuevo por aquí'. Realmente me gustó que quisiera deshacerse de algunas personas del vestidor que estaban trabajando a medio gas. Quería que todos trabajaran al cien por cien. "Decía: 'Tenemos que deshacernos de estas perchas'. Y yo le dije: 'Tengo una idea: vamos a hacer que suceda'. Si quería que alguien me cubriera las espaldas y hacer algunas cosas aquí era él. Estoy muy orgulloso de él. No importa lo que yo diga".

El 3 de diciembre del mismo 2018 acabó la alianza entre los dos. Se celebró en el show de la marca roja un segmento llamado "noche de apreciación de Drew McIntyre" en el que se celebraba lo conseguido por el escocés hasta entonces. Este estaba acompañado de King Corbin.

Durante el msimo, apareció Ziggler para darse a sí mismo el mérito por lo que su compañero había logrado y McIntyre lo despreció. Esto hizo que DZ lo atacara, poniendo fin definitvamente a su amistad. Aunque en realidad quien salió victorioso de la rivalidad que tuvieron a partir de entonces fue el Campeón WWE.

Ahora a ver quién sale triunfante del PPV. El favorito sin duda es el dueño del título y nadie pensará ni por un momento que el retador pueda coronarse.