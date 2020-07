Fue el mayor acontecimiento audiovisual en WWE de los últimos años, robando protagonismo incluso a los propios PPV de la empresa. En teoría, McMahonlandia y The Undertaker llevaron a cabo la serie documental 'Undertaker: The Last Ride' para escenificar el retiro de "The Phenom". Pero apenas 24 horas después del último episodio, el propio veterano no descartó volver a subirse una vez más al ring si Vince McMahon se lo pedía, pese a un tributo en Friday Night SmackDown y la promoción de la etiqueta #ThankYouTaker.

sexto episodio de 'Undertaker: The Last Ride'

► Un último paseo por 'Undertaker: The Last Ride'

Tema que ya creíamos cerrado para la compañía, aunque parece que no del todo. Porque ahora sabemos que habrá sexto episodio de 'The Last Ride', según informa WWE Network News.

«Si no tuvisteis suficiente contenido de Undertaker tras la conclusión de 'Undertaker: The Last Ride', entonces estás de suerte. Podemos revelar en exclusiva que el domingo que viene, 19 de julio, un nuevo vídeo llegará a ese apartado, titulado 'Undertaker: The Last Ride - Tales From The Deadman'. «Aunque no tenemos mucha más información sobre este especial de WWE Network, seguramente sea un compendio de escenas descartadas e historias contadas durante el las largas entrevistas de Undertaker [...]»

Algunos ya bromean con que, al final de este "bonus track", Undertaker diga que todo era una broma y que regresará a los rings en SummerSlam 2020. No obstante, tal vía, si bien nadie descarta eventualmente, parece que no se dará en "The Biggest Party of the Summer", ante la excesiva cercanía de la cita y la, por consiguiente, cercanía del anuncio de retiro formal. Todo, cuando ni los propios compañeros de industria compran que dicho canto de cisne se diera de forma cinematográfica ante AJ Styles en WrestleMania 36.