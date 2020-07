Viendo lo que están haciendo en Friday Night SmackDown: ¿WWE subestima Cesaro y Shinsuke Nakamura? El luchador suizo tiene una respuesta bastante clara. Quizá no sea el mejor momento para decirlo ahora que ambos van a por el Campeonato de Parejas de la marca azul pero la pura verdad es que no están siendo tratados de acuerdo al enorme talento que tienen los dos. Ni ahora como equipo ni cuando trabajaban de manera individual.

► ¿WWE subestima Cesaro y Shinsuke Nakamura?

Y si fueron subestimados mientras estaban por su cuenta desde que se aliaron esto no ha cambiado. En una reciente entrevista con Comic Book, el nacido en Lucerna, Suiza, puso en claro lo que piensa de esta cuestión, de cómo la empresa trata su alianza con el nacido en Kyotango, Japón.

"Una vez que vamos camino de ser campeones, no habrá forma de evitarlo; siento que WWE nos ha pasado por alto por el hecho de que somos demasiado buenos. Para nosotros es como: 'Oh no, centrémonos en esto por aquí y hagámoslo por allá', en lugar de enfocarnos en algo que nos mantenga en nuestra zona de confort. "Quiero decir, hemos estado aquí y demostrado lo que valemos de manera constante durante mucho tiempo mientras ellos le daban oportunidades a otros por encima nuestra, por así decirlo. Así que siento que tienen que recompensarnos. "Aunque también creo que es un problema de la sociedad, que necesitamos algo nuevo cada día, algo nuevo cada semana. Simplemente perdemos los focos que tenemos sobre nosotros muy rápido. Una vez que nos convirtamos en Campeones de Parejas eso va a cambiar y pienso que no habrá manera de que lo eviten".

Todavía no está confirmado cuándo los rudos van a tener una nueva oportunidad de coronarse como monarcas azules pero se está hablando de que podría ser en un PPV. Y no se habla tanto de The Horror Show at Extreme Rules como de SummerSlam 2020. Esto implicaría que van a continuar con su rivalidad con The New Day al menos hasta el 23 de agosto, cuando se celebra la mayor fiesta del verano. A ver qué pasa esta semana en televisión.