En el reciente episodio de Friday Night SmackDown se dio como estelar la lucha Cesaro y Shinsuke Nakamura vs New Day por el Campeonato de Parejas de la marca azul. Una lucha que quedó sin resultado, lo que supuso que los monarcas retuvieran el título; aunque no tuvieron tiempo de celebrar puesto que fueron brutalmente atacados por sus oponentes, que para poner fin al show los lanzaron sobre una mesa y posaron los cinturones.

► ¿Cesaro y Shinsuke Nakamura vs New Day en un PPV?

La historia entre ambos equipos obviamente no quedará ahí puesto que Big E y Kofi Kingston van a buscar vengarse por el ataque recibido. Además de que por este mismo motivo sus oponentes van a reclamar una nueva oportunidad por el campeonato. Pero, ¿cuándo podría ser?

Dave Meltzer publica lo siguiente en su boletín Wrestling Observer:

"New Day vs Shinsuke Nakamura y Cesaro por el Campeonato de Parejas de SmackDown fue anunciado para llevarse a cabo en televisión esta semana pero también podría conducir a una revancha con una estipulación".

Es interesante señalar que el editor escribe estas líneas mientras habla también de AJ Styles vs Matt Riddle en SummerSlam 2020 o Andrade y Ángel Garza vs The Street Profits también en la mayor fiesta del verano.

Por otro lado, dejando a un lado que la revancha podría ser también en un show de la marca azul, quizá tendría más sentido que fuera en The Horror Show at Extreme Rules, el pay-per-view que la empresa va a celebrar la semana que viene. En el próximo SmackDown ambos equipos podrían acordar precisamente esto.

A ver qué ocurre la semana que viene. Lo único claro es que los rudos van a tener otra oportunidad de coronarse, lo cual no es una mala noticia para ninguno de los dos teniendo en cuenta que hasta hace poco no estaban haciendo nada. Aunque tampoco están teniendo la historia de sus vidas.