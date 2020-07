The Street Profits vs Andrade y Ángel Garza no es una rivalidad en activo ahora mismo en Monday Night Raw pero parece que sí lo será próximamente. Es verdad que ambos equipos iban a enfrentarse por el Campeonato de Parejas que sostienen los primeros en WrestleMania 36, pero cuando la lucha fue cancelada cada alianza pasó a otra historia diferente. Además de que los monarcas han estado ausentes de la televisión en las últimas semanas.

► Street Profits vs Andrade y Ángel Garza

Antes de nada, también parece claro que el título no va a denfeder en The Horror Show at Extreme Rules por el mismo motivo, porque no habrá tiempo para que se genere una historia por el mismo. Aunque si esa fuera la intención de WWE por supuesto podría hacerse. No obstante, en realidad, la empresa tendría el objetivo de llevar la futura rivalidad mencionada a un encuentro por el campeonato en SummerSlam 2020, que se celebrará el 23 de agosto.

Esto mismo apunta Dave Meltzer en el reciente boletín del Wrestling Observer.

"WWE había puesto las cosas en movimiento para Street Profits vs. Andrade y Ángel Garza por el Campeonato de Parejas Raw, pero con los Street Profits fuera de la televisión en las últimas dos semanas, y con el programa de la próxima semana también grabado, esto podría retrasarse hasta SummerSlam".

La buena noticia dentro del no poder disfrutar de esta trama por el momento es que sí se podrá hacer próximamente. También que por fin los campeones van a dejar a un lado su rivalidad con los Viking Raiders que no llevó a ninguno de los dos equipos a ninguna parte.

Sin olvidar que los dos luchadores mexicanos, futuros retadores al título, van a tener una verdadera oportunidad en la división de duplas. Tal y cómo han estado yendo las cosas entre ellos quizá no duré mucho si alianza pero tienen lo necesario como para ser los nuevos monarcas.