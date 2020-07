A ningún fanático de WWE veterano sorprenderá pero a los más nuevos seguro que sí y existe un motivo: Kofi Kingston culpa al Big Show. Hablamos del pecho hundido del actual Campeón de Parejas SmackDown. Este no ha dudado en señalar a los poderosos y dolorosos machetazos de su compañero de vestidor. Machetazos que ha sufrido muchas veces durante los 74 combates que han compartido desde el año 2005 hasta el momento.

► El pecho de Kofi Kingston, culpa del Big Show

Los dos compartieron también una charla en el The New Day: Feel The Power, que comenzó con Kingston hablando de dicha cuestión:

"Debuté en 2008 y todos recordarán que tenía un pecho bonito, me estallaba. Cuando hacía flexiones mi pecho tocaba el suelo. ¿Saben lo que quiero decir? Mi pecho tenía vida. Pero después tuve un combate con Big Show y me dio un machetazo tan fuerte que mi pecho nunca volvió a ser el mismo".

Kofi ya había hablado de esa cuestión con anterioridad:

@WWETheBigShow chopped me in the chest in ‘09 and it hasn’t been the same since...😢 — 🎅🏿 KOF’ KRINGLE 🎅🏿 (@TrueKofi) July 3, 2019

Y hablando de culpas, Show también quiso hablar de las patadas que recibió de Kingston hasta ahora.

"Dos personas me patearon realmente fuerte en la barbilla. Uno fue RVD y el otro fue Kofi. Recuerdo que una vez RVD me dio una patada giratoria justo en la barbilla. Le dije: 'Jesús, si quieres hacer un comeback, ¡solo dímelo! ¡No tienes que matarme!'. También recuerdo que Kofi salió con ganas de mostrar su espíritu de luchador y me volvió loco. Yo estaba en la esquina y él intentó ponerme los dientes en la parte de atrás del cráneo. Solo quise darle un recibo de esa patada".

Por último, el campeón aconsejó a los jóvenes luchadores sobre el coste de golpear en la cara a un gigante.