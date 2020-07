Jorge Masvidal no está interesado en pelear con Colby Covington

Jorge Masvidal no está clamando por un partido de rencor con Colby Covington. El 11 de julio, Masvidal retó a Kamaru Usman por el campeonato de peso welter de UFC. "Gamebred" fue capaz de encontrar algo de éxito en el marco de apertura, pero "La pesadilla de Nigeria" rápidamente se hizo cargo. La presión y la capacidad de lucha de Usman fueron los que hicieron la diferencia aquí. El campeón retuvo su oro por decisión unánime.

Muchos han pedido que Masvidal tenga una revancha con Nate Díaz luego de la derrota ante Usman. Otros creen que un enfrentamiento con el ex amigo Colby Covington podría ser bastante lucrativo, pero puede tener un resultado similar a la pelea de Usman.

En declaraciones a los periodistas después de UFC 251 , Jorge Masvidal dejó en claro que no tiene interés en pelear contra Covington.

"El hombre frágil con el sombrero MAGA, definitivamente él no. Porque lo terminó este chico con un campo de entrenamiento completo. Tenía como 12 semanas y ese tipo lo terminó. Ese tipo está por debajo de mí y este tipo por mucho".

“Con seis días de anticipación y no estaba cerca de lastimarme o ser molestado. El tanque de gasolina no era el mejor, pero no iba a ninguna parte en lo que respecta al daño. Todos podían ver eso. Así que definitivamente no es ese punk".