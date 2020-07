Era una época en la que WWE se centraba más en la belleza de sus luchadoras que en sus habilidades en los encordados, en la relevancia de sus rivalidades o en la calidad de sus combates o personajes. Pero de todas maneras Charlotte Flair defiende a las Divas. No es la primera vez que lo hace, tampoco es la única que alguna vez ha sacado la cara por ellas, por esta etapa de las mujeres en el imperio luchístico, pero sí es cierto que la misma, así como el propio término "Divas" o el campeonato que tenían no están bien vistos precisamente por la forma en que la empresa las trataba.

► Charlotte Flair defiende a las Divas

Eso no quiere decir que muchas de ellas no formen parte de la historia de la Gran W: Beth Phoenix, Michelle McCool, AJ Lee, Paige, Melina, Mickie James, las Gemelas Bella o la misma "The Queen". Ella fue la última dueña del Campeonato de las Divas, coronándose el 20 de septiembre de 2015 y siendo el mismo desactivado el 3 de abril de 2016 después de 196 días de reinado. Y recientemente dijo esto a Top Of Her Game:

"Primero que nada quiero decir que fue un honor para mí ser Campeona de las Divas. Porque como mujer que creció en este deporte, que no fue modelo o conocida por su aspecto, únicamente por mi talento, llamarme Diva significaba que era lo suficientemente atlética y confiada, un personaje más grande que la viad, conocida por lo que hacía atléticamente y no por mi apariencia. Sí, soy la Campeona de las Divas. Retirar ese título significó mucho para mí.