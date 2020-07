Por lo que parece, Lio Rush va a retirarse de la lucha libre profesional. Nunca se puede aseguar nada con este luchador pero acaba de dar más detalles al respecto. Esto después de que recientemente publicara un video en el que podía verse cómo alguien lo secuestraba. La suposición principal es que ese hombre será con quien se vea las caras el próximo 20 de julio en un evento desconocidos para una empresa de la cual no se sabe nada.

En esta ocasión puede verse cómo la historia del secuestro continúa. Rush está atado, amordazado y sentado en medio de una habitación mientras un hombre al que no reconocemos, aunque puede verse su cara a la perfección, lo mira para después quitarle la mordaza de la boca. No ocurre nada más pero es interesante.

Exactly 1 week away from #TheFinalMatch ❗️ARE YOU READY? ..... No i said, AREEEEEE YOUUUUUU REAaa....... 📺 🎮 pic.twitter.com/cEI1NRwzu6

