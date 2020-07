El "Mesías" va camino de enfrentar a Rey Mysterio en un combate de "ojo por ojo" en The Horror Show at Extreme Rules. Y James Ellsworth aconseja a Seth Rollins. Es un consejo que vale lo que el destinatario del mismo decida porque en realidad la ex Superestrella de WWE nunca ha estado en una lucha de este tipo. Pero en este caso cabe mencionarse que es suficiente con haber visto la película que menciona, See No Evil, de Kane y WWE Studios.

Hace poco pudo saberse que Rollins ha estado viendo aquella lucha de 1994 en NJPW de Vader en la que se le salió el ojo de la cuenca tras un golpe accidental de Stan Hansen. Y ahora se sabe que también estuvo viendo Kill Bill: Volumen 2, película de Quentin Tarantino en la que se muestra una pelea entre la protagonista, interpretada por Uma Thurman y la villana principal, interpretada por Daryl Hannah, en la que la primera arranca su único ojo sano a su oponente.

Aprovechando que sacó el tema de las películas, Ellsworth hizo su recomendación.

Should checkout “See No Evil” too! https://t.co/SNSlZmi9Ul

— James Ellsworth (@realellsworth) July 13, 2020