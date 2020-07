¿Se dará una separación de The New Day? Big E no lo aconseja

En 2013, Kofi Kingston estaba enojado con WWE y quería marcharse para demostrar su talento en el mundo independiente. Pero Vince McMahon lo atajó. Le dijo que tenía un nuevo proyecto en mente con dos jóvenes de NXT, Xavier Woods y Big E. Entonces, en 2014 nació The New Day y desde entonces no se han separado, por lo que genera mucho morbo entre los fans cómo será el momento de que el equipo rompa, si es que alguna vez lo hace.

► La separación de The New Day podría ser un hito histórico

En una reciente entrevista para el podcast Table Talk de D-Von Dudley, Big E aseguró que no ve una ruptura muy pronto y que lo mejor sería no romper al grupo, y explicó sus razones:

"Tan genial como podría ser el momento singular en que nos separemos, además de The Shield, es muy raro que los tres de un grupo se beneficien. No preveo que si nos separemos, entonces Woods, Kofi y yo vayamos a estar triunfando al mismo tiempo. Eso realmente no va a suceder. Las posibilidades son muy escalas porque no estamos programados de esa manera. Siento que todavía estamos contribuyendo al espectáculo de una manera significativa.

"Siento que hacemos cosas memorables e impactantes. Claro, hay una miríada de cosas que me gustaría hacer que serían dinámicas e interesantes, pero debes hacer lo mejor que puedas con lo que te dan. Ese siempre ha sido nuestro objetivo. Nos das esta cantidad de minutos en la televisión, este es nuestro segmento, esta es nuestra promo. Sea lo que sea, déjame hacer esto lo mejor que pueda y haré lo mejor que pueda con lo que me dan.

"Sé que Woods ha salido un poco del panorama por la lesión, pero realmente siento que los tres todavía tenemos algo especial. Hablamos de hermandad y entiendo que puedan pensar que es el personaje, pero esto es real y genuino. Formamos un vínculo muy real. Mucho de esto fue forjado por el hecho de que el comienzo de nosotros fue muy difícil. Los primeros 6 a 9 meses intentamos despegar esta facción y fueron muy difíciles. Hubo tantas veces que The New Day estaba flotando en el agua y realmente forjamos un vínculo cuando nos dijeron que no podíamos hacerlo.

"Cuando alguien puso una pared frente a nosotros, realmente crecimos porque los tres decidimos que íbamos a meterlo todo a este grupo. Todos nuestras fichas estuvieron y siguen estando en esto. Les dijimos: esto va a funcionar y no se nos va a negar nada. Solamente pónganos en la televisión. A pesar de que a mucha gente no le importaba las viñetas de nosotros, y sí, los entendemos porque hubo un montón de cosas de esas viñetas que a nosotros no nos gustaba tampoco, pero era una oportunidad.

"Finalmente nos pusieron en televisión y luego lo logramos, hicimos todo lo posible para que funcionara. Todavía siento, y sé que otras personas también, que hay otras cosas que podríamos hacer que serían interesantes, divertidas y dinámicas, todavía siento que ofrecemos mucho más valor como trío ahora de lo que lo haríamos si nos separan y vamos por caminos separados".