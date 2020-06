Llegó el día de WWE Backlash 2020, el cual, gracias a la pandemia del coronavirus, se desarrollará una vez más en el WWE Performance Center. Esta tarde y noche podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS.

► Análisis y predicciones para WWE Backlash 2020

Hoy, realizaremos un análisis previo de WWE Backlash 2020, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento; no obstante, no se descartan que se añadan más encuentros durante el día; sin embargo, el cartel no luce tan sólido como en otros PPV.

► Campeonato de los Estados Unidos: Apollo Crews vs. Andrade

Esta es una lucha que se ha rumorado que podría formar parte del kickoff. Andrade se está convirtiendo en una de las principales estrellas de la compañía y ciertamente podría volver a coronarse como campeón de los EE. UU., pero acaba de tener un largo reinado que contó con pocas defensas titulares, lo cual le haría poco sentido.

También tendría poco sentido quitarle el título de Crews tan rápido, especialmente teniendo en cuenta que lo está ayudando a conectarse a los fanáticos, teniendo un empuje tan esperado que ha tardado años en hacerse realidad; sin embargo, no sabemos si la salida de Paul Heyman de la dirección ejecutiva de Raw le vaya a afectar.

En cuanto a Andrade, lo mejor para él sería elevarse al panorama por el título máximo, o estar una temporada junto a Angel Garza en la búsqueda de los Campeonatos de parejas.

Predicción: Apollo Crews.

► Jeff Hardy vs. Sheamus

A lo largo de esta última rivalidad contra Sheamus, Jeff Hardy posee la victoria en el único encuentro entre ambos. Esta es una rivalidad personal y acalorada, por lo que es difícil ver que llegue a su fin en un simple encuentro uno a uno. Es posible que Sheamus se lleve la victoria esta noche, y con Extreme Rules tentativamente siendo el siguiente PPV en el calendario, Hardy saldrá victorioso en la contienda con algún tipo de estipulación especial.

Predicción: Sheamus.

► Campeonato femenil de parejas: Bayley y Sasha Banks vs. The IIconics vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

Si WWE está lista para apretar el gatillo en la disputa entre Bayley y Banks antes del verano, perderán aquí los títulos en favor de The IIconics. Sin embargo, no parece que esa sea la sensación en este momento. En cambio, los títulos ofrecen la capacidad de continuar construyendo la disputa entre las mejores amigas.

En la lucha que les permitió alzarse con los títulos, Sasha Banks tuvo que salvar al equipo cuando Bayley intentó robar el centro de atención para llevarse la victoria. Hacer que Banks continúe salvando al equipo del borde de la derrota durante un tiempo hasta que pueda darse cuenta de que ella es la que lleva el equipo, puede ser un buen detonante para que finalmente se de la lucha titular entre ambas.

Predicción: Sasha Banks y Bayley.

► Campeonato Universal WWE: Braun Strowman vs. The Miz y John Morrison

Un enfrentamiento con "The Fiend" es inevitable después de la victoria del campeón Universal WWE sobre Bray Wyatt en Money in the Bank, pero parece que estará programado para otra fecha y hora, presumiblemente SummerSlam.

Entonces, aquí estamos. Después de algunas semanas de una construcción poco entretenida que incluyó a WWE volviendo a reciclar el segmento de hacer que Strowman volcara un vehículo, ahora tendrá que defender su título no solo de uno sino de dos retadores, Miz y Morrison, quienes a pesar de ser en múltiples ocasiones campeones de parejas, difícilmente podrán contra Strowman, bajo condiciones normales. Además, un enfrentamiento con "The Fiend" aguarda en el futuro cercano.

Predicción: Braun Strowman.

► Campeonato Femenil Raw: Asuka vs. Nia Jax

WWE tomó la decisión correcta al traspasar el Campeonato femenil Raw de las manos de Becky Lynch a las de Asuka por medio del maletín de Money in the Bank, y hay pocos argumentos encontra sobre el hecho de que Asuka ha sido la Superestrella más valiosa en la era de la pandemia.

Con Jax en la cabeza de Asuka, cuando en dos ocasiones durante las últimas dos semanas, ha provocado distracciones a la nipona, uno podría creer que Asuka superará su amenazante competencia con una victoria limpia en Backlash. No hemos visto la niebla verde de Asuka, ya que la usaba exclusivamente cuando era ruda, pero podría usarse como un artificio de último recurso para que Asuka obtenga la victoria y no hacer que la credibilidad de Nia Jax vaya al piso, ya que WWE todavía ve en la samoana como una seria amenaza en la división femenil.

A pesar de lo que pueda representar Nia Jax, la aparición de Charlotte Flair, quien podría recibir un gran impulso, podría darnos una señal de que un enfrentamiento titular entre Asuka y Charlotte Flair se avecina.

Predicción: Asuka.

► Campeonato WWE: Drew McIntyre vs. Bobby Lashley

Lashley ha sido un buen rival para McIntyre, en gran parte gracias a la ayuda de MVP, y dado que se han ahorrado las hostilidades a nivel físico hasta el momento, este encuentro tiene potencial para esta noche en Backlash. Dicho esto, aún es muy pronto para quiterle el título al escocés, incluso enfrentando las probabilidades de Lashley con MVP en su esquina en lo que, sin duda, será el rival más difícil que haya encarado hasta el momento. El reinado del campeonato WWE de McIntyre es seguro, por el momento, pero no descartemos que las hostilidades no cesen aquí.

Predicción: Drew McIntyre retiene.

► The Greatest Wrestling Match Ever: Edge vs. Randy Orton

La mayoría de los fanáticos pensaron que esta disputa era algo que terminaría en WrestleMania. Sin embargo, aquí estamos un par de meses después con Edge y Orton compitiendo nuevamente en un combate con un eslogan que tiene a la mayoría de los fanáticos de la lucha libre con algo incredulidad, no solo que los dos pueden estar a la altura de la situación, sino que WWE incluso lo promocionó de esta manera, desde un principio.

En pocas palabras, parece que la revancha de Edge contra Orton estaba programada para una ocasión posterior, pero dados los bajos ratings, Vince McMahon apretó el gatillo. Esta noche, ambos se enfrascarán en un combate de lucha libre normal, que normalmente es cómo comienzas una rivalidad en lugar de terminar una de esta magnitud -considerando la estipulación que tuvieron en WrestleMania-, y es por eso que creo que la enemistad no terminará aquí.

Dicho esto, y con Edge teniendo la ventaja en WrestleMania, será difícil pensar en una segunda victoria en una rivalidad que más pinta para una trilogía, algo similar a lo visto entre Goldberg vs. Brock Lesnar, o The Undertaker vs. Brock Lesnar, por citar las más recientes. Entonces, obviando el hecho de que algunas Superestrellas han dado su predicción de este encuentro, consideramos que Orton ganará esta noche y le dará a Edge algo en qué pensar y trabajar antes de que se establezca la lucha de desempate en un escenario más propicio.

Predicción: Randy Orton.