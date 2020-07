► Kairi Sane retó a Asuka por el Campeonato femenil Raw

Según lo informado por primera vez por Dave Meltzer, Kairi Sane se supone que regresará a Japón pronto, especulándose con un posible retiro de los encordados, e incluso surgió la idea de que se convierta en embajadora de la WWE en Japón, lo cual sería una estrategia de la compañía para su expansión en el continente asiático.

Para concretar dicho plan, surgió la posibilidad de que WWE le programe en una historia que terminara su carrera. La superestrella que iba a terminar su carrera estaba programada para enfrentar a Asuka en SummerSlam. Se decía que esto era idea de Paul Heyman, y ya que este ha sido reemplazado, se desechó la misma.

El último informe de TalkSPORT reveló que WWE le había ofrecido a Kairi Sane un nuevo contrato para convencerla de que se quedara con la compañía. Según la misma fuente, WWE valora a la superestrella japonesa y no quiere que se vaya, y la Superestrella estaría considerándolo.

Kairi Sane volvió a la acción dentro del ring en el episodio de Raw de esta semana cuando Las Kabuki Warriors se enfrentaron a Sasha Banks y Bayley en una buena lucha por el Campeonato femenil de parejas en el evento estelar. Si bien Asuka y Sane terminaron sin éxito en la consecución del oro, todas las mujeres involucradas en el combate tuvieron una sólida actuación.

Después de que RAW saliera del aire, las Kabuki Warriors aparecieron en la última edición de RAW Talk y durante la entrevista, Kairi Sane retó a Asuka a una lucha por el Campeonato femenil Raw que está en poder de esta última.

Sane dijo que si Asuka logra defender el título contra Sasha Banks en The Horror Show at Extreme Rules con éxito, entonces le gustaría enfrentar a su compañera de equipo por el campeonato femenil Raw. Una emocionada Asuka abrazó a Kairi Sane y aceptó el reto. Esto fue lo que publicó WWE Network en su cuenta oficial de Twitter:

Did you hear what we heard?@KairiSaneWWE says she's READY for @WWEAsuka if #TheEmpress retains her #WWERaw #WomensTitle at The Horror Show at #ExtremeRules! #RAWTalk pic.twitter.com/Alm4YKixAs

— WWE Network (@WWENetwork) July 14, 2020