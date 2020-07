Visto lo visto anoche en Monday Night Raw en su combate para situarse como retadores al Campeonato de Parejas Raw, Andrade y Ángel Garza están bien. Los problemas han acabado entre los dos luchadores mexicanos, que trabajaron juntos para vencer a The Viking Raiders, sacrificándose el uno por el otro, ayudándose a salvarse de cuentas de tres... Y ahora van a por el título codo con codo, con Zelina Vega a su lado.

► Andrade y Ángel Garza están bien finalmente

Pero no piensen que porque no lucha la representante es menos en esta alianza de tres, en quien ha acompañado al "Ídolo" durante toda su carrera en WWE y a Garza durante su etapa más exitosa hasta ahora. Y ella misma quiso poner el foco sobre sí después del show.

"Entonces, el problema era que tenemos a Andrade, que quiere ser el mejor y quiere ser el número 1. Y también tenemos a Ángel Garza. Son dos fuerzas muy poderosas. Pero ahora estás dos fuerzas están unidas. Gracias a mí. ¿Por qué? Porque soy la mejor representante en este negocio. Gira los ojos de nuevo y los sacaré de tu cabeza. Soy la mejor representante y no hay nada mejor que lo que estás viendo frente a ti. Si Garza cubre mi espalda, yo cubro la suya. Juntos ganaremos el Campeonato de Parejas Raw".

"Oigan, Universo WWE, de nada. El mejor equipo de siempre: Andrade, Ángel Garza y yooooo".

Al mismo tiempo, los dos luchadores también estuvieron haciendo sus propias publicaciones.

En la mira🧐Tag team Titles 👊🏼👊🏼👊🏼 https://t.co/KaYuuutNd9 — “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeCienWWE) July 14, 2020

"Tenemos en nuestra mira el Campeonato de Parejas Raw".

Who wants to play MY GAME 😇 https://t.co/228e7pLC76 — Angel 😇 Garza (@AngelGarzaWwe) July 14, 2020

"Quién quiere jugar conmigo".

Ahroa queda que se confirme oficialmente la lucha por el título de duplas de la marca roja y descubrir si los mexicanos consiguen coronarse venciendo a The Street Profits.