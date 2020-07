El Sharpshooter es uno de los remates más legendarios de la historia de la lucha libre y ahora se descubre cómo Konnan enseñó a Bret Hart a realizarlo. Este movimiento que hablando de la actualidad y de WWE puede verse utilizar a Natalya, sobrina del miembro del Salón de la Fama del imperio McMahon, fue inventado por Riki Choshu con el nombre de Sasori ga tame, cuya traducción es “constricción del escorpión”.

En una reciente entrevista con Keepin' it 100, el veterano luchador cubano cuenta cómo ocurrió todo:

"Cuando estaba trabajando en los combates no televisados como Max Moon en WWE, Bret Hart quería tener un nuevo remate y me preguntó: '¿Alguien conoce el que hace Riki Choshu?' . Por aquel entonces yo era un fanático de la lucha libre profesional japonesa así que le respondí: '¿Cuál?'. Entonces me dijo: 'El que hace Sting'. Yo simplemente se lo mostré y eso fue todo . A partir de entonces comenzó a utilizarlo y el resto es historia".

Konnan completa con estas declaraciones la revelación que Hart hizo en el mismo sentido hace algunos años:

Hart cuenta que en marzo de 1991, días después de WrestleMania VII, acudieron a grabar una ronda de programas de TV en Las Vegas, y Pat Patterson tuvo la idea de que su castigo final fuera el Scorpion Deathlock, a fin de resaltar sus habilidades técnicas. El problema es que Hart no sabía cómo aplicar esa llave.

“Así que me puse a buscar a un luchador que pudiera enseñarme. El único en la arena que conocía la llave era Konnan. Me indicó que me acostara de espaldas, sostuvo los talones de mis botas con sus manos, coló su pierna entre las mías, se pasó sobre mí mientras cruzaba mis piernas y amarraba uno de sus pies bajo su axila, todo mientras me doblaba como en un cangrejo”.