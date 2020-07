En el mejor momento de su carrera en cuanto a títulos, después de retener el Campeonato Femenil de Parejas WWE unas horas atrás en Monday Night Raw frente a las Kabuki Warriors, Bayley desafía a Trish Stratus y Lita. La reina de la división de duplas así como Campeona SmackDown no está en lo más alto en cuanto a buenas historias, grandes combates, pero nunca antes había tenido tanto protagonismo ni cinturones sobre ella.

Además, la luchadora que antes andaba repartiendo abrazos y que ahora anda lanzando bofetadas puso fecha y lugar a la lucha de ensueño que quiere contra las dos miembros de Salón de la Fama del imperio McMahon. Quiere que ambas se vean las caras con ella y Sasha Banks en SummerSlam 2020. No cabe duda de que sería un gran escenario para ese combate pero faltando poco menos de un mes y con la Era Covid suena improbable.

De todas maneras, por intentarlo que no quede, pensó la campeona cuando hizo esta publicación en Twitter:

Let’s seee, another dream match down, another victory won. Sooooo.....after we get all the gold Extreme Rules ........ we will take Lita and Trish at Summerslam. Thank youuuuuuuu #raw

— Bayley (@itsBayleyWWE) July 14, 2020