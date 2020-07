¿Firmará CM Punk con AEW? Esta es una pregunta que continúa sobre la mesa desde que la empresa de lucha libre mencionada nació. Muchas cosas se han dicho al respecto, tanto por ambas partes como de otros miembros de la industria, pero no ha habido ningún acuerdo. El tiempo sigue adelante sin que el de Chicago retome su carrera en los encordados y cada vez está más claro que nunca lo hará. Aunque esta no es una situación normal por lo que puede que cuando la Era Covid finalice, o al menos se tranquilice lo suficiente, la conversación reciba algún tipo de impulso que merezca la pena señalar.

► ¿Firmará CM Punk con AEW? Konnan cree que no

Por ahora, la charla tiene como protagonista a Konnan, que quiso explicar por qué Punk no firmará con All Elite Wrestling. Esto dijo en el podcast On the Keepin' It 100:

"Recuerdo cuando yo mismo estaba negociando con AEW y me hablaron sobre él. Me dijeron que estaba pidiendo una cantidad astronómica de dinero. Realmente querían trabajar con él".

De acuerdo al veterano luchador, ambas partes hubieran alcanzado un acuerdo para trabajar juntas si la ex Superesrella de WWE no pidiera tanto dinero para aceptar. O si la empresa hubiera aceptado en su caso dicha cantidad. No se ha revelado el montante pero con todo lo que supondría para AEW la llegada de Punk tiene que ser enorme para que lo rechazaran. Ahora sería interesante que Konnan u otra persona aportaran más información.

Al mismo tiempo, siempre se puede negociar, por lo que quizá más adelante el acuerdo se alcance de alguna manera contentando a las dos partes. De momento, cada una continúa su camino adelante. Y sigue sin saberse si alguna vez Punk va a volver a la lucha libre.