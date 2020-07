En el primer episodio de Las Confesiones de Hitman, se han hecho públicas las condiciones de Bret Hart a WWE cuando éstos le propusieron iniciar una rivalidad con su hermano Owen. El miembro del Salón de la Fama de WWE estrena proyecto de pago y canal online.

Bret Hart ha querido homenajear a su hermano en este primer episodio y ha hablado sobre cómo fantaseaban con la lucha cuando eran pequeños, pero también acerca de cómo se gestó una de las mayores rivalidades de su carrera: hermano contra hermano en WWE allá por 1993.

Durante la entrevista, Bret discutió diferentes partes de este enfrentamiento así como la odisea profesional que fue la vida de su hermano Owen Hart, pero lo que ha llamado más la atención fueron las condiciones de Bret al mandamás de WWE.

"Cuando era niño solía dibujar cómics de lucha, con su portada incluida, y me inventaba historias que tenían a mis compañeros de clase como protagonistas. Tenía a uno de mis hermanos como el chico malo, como si fuera el lado oscuro de los Hart, y ese era Owen. Es curioso como muchos años después cuando teníamos la rivalidad en WWE, él me recordó acerca de esos cómics en los que yo le dibujaba como el malo, y se sentía orgulloso de haber hecho ese comic real.

"Cuando nos presentaron el plan de nuestra rivalidad, yo no estaba seguro de hacerlo y Owen no quería. Decidimos que si alguien podía hacerlo bien éramos nosotros, y finalmente aceptamos, aunque la decisión no fue nada fácil. No queríamos enfrentarnos entre hermanos.

"Cuando se lo dije a mi madre, sentí cómo lloraba al otro lado del teléfono. Ella tampoco quería que lo hiciéramos pero yo le dije que tenía que hacerlo por Owen, que le iba a venir bien un tiempo fuera del ring y así demostraríamos a todos el gran talento que era y finalmente recibiría el reconocimiento que se merecía.

"La noche antes de mi reunión con Vince para decirle si estábamos o no de acuerdo con la rivalidad, recuerdo que le dije a mi hermano que lo pensaría toda la noche. Por aquel momento yo tenía buena relación con Vince, aunque es cierto que estábamos en medio de una negociación de renovación de contrato y siempre hay algo de remordimientos por ambas partes.

"Tenía algo de remordimiento porque me necesitaban a mí y sabía que me tendrían que renovar. Lo que les presenté sobre la mesa fue una gran oportunidad para mi hermano y les dije: 'Hay que darle un empuje a mi hermano. No es una sugerencia o una condición; lo digo porque es realmente bueno y no está siendo bien utilizado. Si no recibe una oportunidad va a dejar la compañía para ser bombero'.

"Al día siguiente, cuando hablé con Owen, me dijo que quería hacerlo y yo le dije que no hacía falta que él cambiara de parecer, porque si él no quería yo no lo iba a hacer. Él me dijo: '¿Por qué no trabajar contigo?' Lo hizo porque yo era el mejor pagado de todos y por aquel momento el talento al que yo me enfrentaba se convertía también en uno de los mejores pagados. '¿Porqué no tener mi momento junto a ti? Lo haremos, estoy de acuerdo', me dijo".