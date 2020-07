Aunque Jeff Hardy retó a Sheamus a una Bar Fight en el PPV The Horror Show at Extreme Rules 2020 hace un par de semanas en SmackDown, hace algunos días informábamos que la lucha tal vez no ocurriría en el PPV que se llevará a cabo este domingo, y eso fue confirmado en la más reciente edición televisiva del show de la marca azul, cuando Sheamus -quien reaparecía en las grabaciones- confirmó el desafío luego de atacar a traición a Hardy.

► "Bar Fight" entre Jeff Hardy y Sheamus, un intento para mejorar los Ratings

Una vez confirmado el duelo, Se espera que ambas Superestrellas den lo mejor de sí en esta revancha de Backlash. Si bien no se llevará a cabo en un PPV, donde muchos fanáticos esperaban que Jeff Hardy y Sheamus salden sus cuentas, ahora lo veremos el viernes próximo en televisión gratuita, y existe una razón de ser para aquello.

Recientemente, WrestlingNews.com informó que la razón del cambio de fecha para la pelea en el bar entre Jeff Hardy y Sheamus es para aumentar los Ratings de SmackDown, muy venido a menos las últimas semanas, teniendo en cuenta que en las últimas semanas han tenido los números más bajos desde que empezara a transmitirse por la cadena FOX en los Estados Unidos.

Los informes sugieren que esta es también fue la razón por la cual el combate no sancionado entre Randy Orton y Big Show tampoco se programó para The Horror Show at Extreme Rules. Al considerarlo un PPV de transición, suponemos que WWE no le ha dado mayor peso al cartel, aunque es una lástima el hecho de que dos encuentros con estipulaciones dignas de un PPV de reglas extremas hayan quedado fuera del evento.