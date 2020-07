Actualización de las negociaciones entre Rey Mysterio y WWE

Cuando Rey Mysterio volvió a WWE en septiembre de 2018, ya señalamos la posibilidad de que el veterano hiciera uso de esa cláusula que le permitía desvincularse con la compañía a los 18 meses, pese a firmar por 24. Y efectivamente, hoy, "The Master of 619" se encuentra en la tesitura de continuar o no en la compañía McMahon, después de que supiéramos que lleva trabajando sin contrato desde marzo.

► Rey Mysterio y WWE, una relación simbiótica

De momento, Mysterio tiene combate programado para Extreme Rules 2020, que en teoría se grabará la semana que viene. Aunque, legalmente, el gladiador podría aparecer en cualquier otra compañía. Un punto sobre el que partió el siguiente reporte de Dave Meltzer sobre este tema, dentro del más reciente boletín del Wrestling Observer.