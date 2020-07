Drew McIntyre está listo para defender el Campeonato WWE contra Dolph Ziggler en The Horror Show at Extreme Rules el próximo 19 de julio. En el mismo evento, Braun Strowman participará en un Swamp Fight contra Bray Wyatt, aunque no estará en juego su Campeonato Universal WWE.

El Campeón WWE es un hombre que no le teme a los desafíos, y confía bastante en sus posibilidades contra The Show Off en The Horror Show at Extreme Rules. De hecho, Drew McIntyre recurrió a su cuenta de Twitter y publicó una nueva foto de perfil en la que aparece con el Campeonato WWE. El Rey del Claymore country también se refirió a Braun Strowman.

El monstruo entre hombres lanzó un desafío para un encuentro donde propone poner los dos títulos en juego en WrestleMania. En la propuesta, Strowman le dice a McIntyre que el ganador se lo lleva todo.

Don’t think I’ve forgotten about it!!!! You know you got one comin!!! But only way I see it fit is title for title on the grandest stage of them all!!!! Whatcha say psychopath???

