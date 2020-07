Con ecos de aquella rivalidad entre Dusty Rhodes y los Road Warriors de finales de los 80, la que mantuvieron Chris Jericho y Shawn Michaels en 2008, o la más reciente entre Y2J y Jon Moxley, el eslogan bíblico del "ojo por ojo" vuelve a la lucha libre por medio de Rey Mysterio y Seth Rollins.

Y parecía que ese ataque que hizo creer a algunos medios que "The Master of 619" de veras iba a retirarse por una posible pérdida de su ojo sólo sería un catalizador simbólico. Pero como ayer comprobamos, el objetivo del enmascarado, es efectivamente, dejar tuerto a "The Monday Night Messiah".

Este volvió a la acción ayer durante WWE RAW, formando parte de un choque de duplas junto a Kevin Owens. Ambos vencieron a la alianza Rollins & Murphy, y así, Mysterio se ganó el derecho a elegir estipulación: "Ojo por Ojo". Tanto Rollins como Kevin Owens y los comentaristas se mostraron inquietos por la seriedad de sus palabras.

► Mysterio y Rollins en Extreme Rules 2020 se hace oficial

Perfectamente podríamos estar ante la despedida de Mysterio de WWE, si nos atenemos a las informaciones que desvelaron que el gladiador lleva varios meses trabajando sin contrato, y no ha llegado a un acuerdo con McMahonlandia. Asimismo, se habla de que AEW sí podría contentar sus pretensiones, que pasan por una oferta económica razonable y la inclusión de su hijo Dominik como competidor allí.

Junto al añadido de la defensa titular de Apollo Crews ante MVP, el cartel de Extreme Rules 2020, a emitirse el 18 de julio, se presenta de la siguiente manera.

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Dolph Ziggler

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Asuka (c) vs. Sasha Banks

WYATT SWAMP FIGHT

Braun Strowman vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Nikki Cross

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Apollo Crews (c) vs. MVP

OJO POR OJO

Rey Mysterio vs. Seth Rollins