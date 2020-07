Ricochet revive su adiós a NXT en emotivo video de WWE

En un emotivo video lanzado recientemente por WWE para promover el WWE 365 centrado en él puede verse cómo Ricochet revive su adiós a NXT en 2019. El 5 de abril del año pasado el talentoso luchador hizo equipo con Aleister Black para luchar contra los Viking Raiders por el Campeonato de Parejas de la marca amarilla en el especial TakeOver: New York. Cabe mencionarse que este no fue su último combate en el show manejado por Triple H pues el 29 de noviembre volvió para tener un mano a mano con Matt Riddle. Aunque para entonces ya era una Superestrella de Monday Night Raw.

Los entonces retadores al título no pudieron salirse con la victoria y los campeones lo retuvieron para continuar con su reinado. Fue un encuentro espectacular y es curioso que de los cuatro sólo está haciendo más o menos interesante actualmente Black. Porque los vikingos están en una rivalidad sin sentido por el Campeonato de Parejas de la marca roja mientras que nuestro protagonista en esta ocasión está prácticamente desaparecido de la televisión. Pero dejando a un lado eso es momento ahora de revivir cómo Ricochet revive su adiós a NXT el año pasado. Un emotivo adiós que pueden ver a continuación:

Es una lástima que el Jefe de Operaciones de la empresa no siguiera al lado de este luchador en su camino fuera de los encordados amarillos porque su historia hasta ahora desde entonces habría sido diferente. Es uno de los muchos gladiadores que se verían muy beneficiados de volver al programa de los miércoles.

Take a look into my first year. But that’s just year one. Let’s keep this fiesta going! 🙌🏽 https://t.co/C1XXvki1Hy

— Pretty Ricky (@KingRicochet) July 5, 2020