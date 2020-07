The Horror Show at Extreme Rules sigue tomando forma después de la celebración anoche de un nuevo episodio de Monday Night Raw durante el cual se confirmó oficialmente la lucha para el PPV: Apollo Crews vs MVP por el Campeonato de Estados Unidos. El anuncio llegó después de que el ahora retador al título, acompañado de Bobby Lashley, venciera en un combate de parejas a Ricochet y Cedric Alexander, que entraron para confrontar a los villanos. No les valió de mucho porque acabaron vencidos y sus oponentes con una oportunidad titular. Ahora queda ver cuál es el papel de Lashley en el evento.

De momento, este es el anuncio oficial de WWE para confirmar la lucha titular:

The #USTitle will have a different look, but will it have a new owner after The Horror Show at #ExtremeRules when @WWEApollo defends the gold against @The305MVP? pic.twitter.com/Tzvdc8Wezj

— WWE (@WWE) July 7, 2020