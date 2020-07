Rey Mysterio en AEW

En las últimas horas, hemos comprobado por qué Rey Mysterio luce cual padre coraje de WWE. Si bien ya sabíamos que el enmascarado regresó a la compañía McMahon con la idea de que esta diera una oportunidad como luchador a Dominik, ahora tenemos constancia de que lleva trabajando varios meses sin contrato. Así ampliaba hoy la información Dave Meltzer bajo la Wrestling Observer Radio.

«Parte de la razón por la que WWE lo está presionando para firmar es Dominik. Es una razón sólida, pero vaya a donde Rey vaya, Dominik va a tener su oportunidad. Hay un problema con Dominik y es que va a luchar sin haberlo hecho antes en ninguna parte. Ha estado entrenando pero no ha luchado en ningún sitio. Es un gran paso porque está en televisión nacional. Afortunadamente no ha habido ningún problema técnico ni nada así.

Pero a continuación, Meltzer apuntó los motivos que podrían llevar a Mysterio a firmar con la competencia.

«La opción preferida por Mysterio sería quedarse en WWE, pero el hecho es que no ha firmado y ellos tienen una cifra y él tiene otra que quiere, y la realidad es que ellos no han igualado la cantidad. Y que no esté de acuerdo con esa cantidad me dice que esa cifra es susceptible de ser igualada por otros si alguien iguala ese número, o iguala sus pretensiones.

«Lo único seguro es que no hay nada seguro con Vince [McMahon]. Si yo estuviera en el lugar de Rey, en el momento de su carrera en el que se encuentra, y ahora hablamos de Dominik, estaría más seguro de un impulso en AEW que en WWE, como también en cuanto a ser un tipo importante y no ser olvidado».