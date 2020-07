La empresa japonesa NJPW dio a conocer el cartel de la función de clausura de su magno torneo "New Japan Cup 2020". El evento se transmitirá por su plataforma njpwworld y será el primero en contar con público.

► "New Japan Cup 2020"

Abren las acciones el Great Bash Heel (Togi Makabe y Tomoaki Honma) serán los duros sinodales para los jóvenes leones Yota Tsuji y Yuya Uemura, quienes deberán de mostrar su avance.

El TenKoji (Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima) chocarán ante Hirooki Goto y Gabriel Kidd. Los veteranos luchadores buscan sacarse la espina tras su eliminación del torneo, mientras que Goto y Kidd hacen un equipo inédito que resultará muy interesante.

Enb su primer combate de regreso, Master Wato se medirá en mano a mano a DOUKI. Luego de dos años y medio en México, Master Wato deberá mostrar su aprendizaje luchístico ante un luchador muy complicado y que conoce perfectamente el estilo luchístico de nuestro país.

Seguirá una lucha de parejas entre LIJ (SANADA y BUSHI) contra el Bullet Club (Yujiro Takahashi y Taiji Ishimori).

Como preludio al duelo donde se disputará el Campeonato de Parejas IWGP, el Team NJ (Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Yuji Nagata y Ryusuke Taguchi) chocarán contra Suzuki Army (Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr., Taichi y El Desperado). Pero también quedaron las cosas tensas entre Minoru Suzuki y Yuji Nagata, por lo que resultará interesante lo que surgirá de un nuevo choque.

Para la semifinal, combatirán CHAOS (Tomohiro Ishii, Toru Yano y SHO) contra LIJ (Tetsuya Naito, Shingo Takagi y Hiromu Takahashi). El duelo es la antesala de la lucha por el Campeonato de Peso Abierto NEVER entre SHO y Takagi; además, Naito regresa a la acción.

En el turno estelar, EVIL y Kazuchika Okada se medirán por llevarse la New Japan Cup 2020. El vencedor será el retador oficial de Tetsuya Naito por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP y el Campeonato Intercontinental IWGP. Por lo anterior, este encuentro es de pronóstico reservado.

Por segunda ocasión consecutiva, Okada llega a la gran final de la New Japan Cup. Hace un año, el triunfo le valió arrebatarle el máximo título de NJPW a Jay White, mismo que perdió en Wrestle Kingdom 14 a principios de enero. Okada va por su revancha que llega a sólo medio año, pero frente a él tiene a EVIL, un luchador ávido de triunfo que hará todo por enfrentar al día siguiente al líder de su facción.

El cartel completo quedó así:

NJPW "NJPW WORLD SPECIAL - New Japan Cup 2020"", 11.07.2020

Osaka Castle Hall

1. Togi Makabe y Tomoaki Honma vs. Yota Tsuji y Yuya Uemura

2. Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima vs. Hirooki Goto y Gabriel Kidd

3. Master Wato vs. DOUKI

4. SANADA y BUSHI vs. Yujiro Takahashi y Taiji Ishimori

5. Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Yuji Nagata y Ryusuke Taguchi vs. Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr., Taichi y El Desperado

6. Tomohiro Ishii, Toru Yano y SHO vs. Tetsuya Naito, Shingo Takagi y Hiromu Takahashi

7. New Japan Cup 2020 - Final: Kazuchika Okada vs. "King of Darkness" EVIL