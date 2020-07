El "Ojo por Ojo" entre Mysterio y Rollins será cinematográfico: se revelan detalles

Bastante ruido ha hecho la concreción del que podría ser el último combate de Rey Mysterio en WWE: un "Ojo por Ojo" contra Seth Rollins programado para Extreme Rules 2020.

Por una parte, debido a su semejanza con una estipulación vista recientemente dentro de AEW, si bien el recurso de dejar un ojo a la virulé puede remontarse a aquella rivalidad entre Dusty Rhodes y los Road Warriors en NWA. Y por otra, a causa de los detalles de dicha estipulación dadas por la propia compañía McMahon, pues, literalmente, parece que uno de los protagonistas deberá sacarle el ojo al otro.

Y más allá, hoy Dave Meltzer revela bajo el más reciente boletín del Wrestling Observer lo que WWE tiene preparado. Según el editor, Extreme Rules presentará al menos dos combates pregrabados de estilo cinematográfico. El primero, como ya reportamos previamente, el que enfrentará a Braun Strowman y Bray Wyatt. Y además, ese "Eye for an Eye" de marras, que contará incluso con efectos especiales generados por ordenador con el motivo de recrear la extracción de ojo que se supone pondrá fin a la contienda.

► El Ojo por Ojo entre Mysterio y Rollins, posible despedida a la vista

Como dije al comienzo, manera lógica de sacar a Mysterio de la programación, quien ahora mismo se encuentra trabajando sin contrato y que sepamos, no ha firmado uno nuevo. Todo, cuando además AEW apunta a destino viable para "The Master of 619" y el futuro luchístico de Dominik.

Porque de lo contrario, tendríamos a un Rollins tuerto para el resto de su carrera dentro de WWE, y supongo que tal vía no entrará en los planes de Vince McMahon. O sí, quién sabe, y a posteriori cierto giro de guión hace que "The Monday Night Messiah" recupere su órgano....

Tras semejante reporte, paso a recordarles el cartel anunciado hasta ahora para Extreme Rules 2020, titulado específicamente por WWE "The Horror Show at Extreme Rules".

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Dolph Ziggler

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Asuka (c) vs. Sasha Banks

WYATT SWAMP FIGHT

Braun Strowman vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Nikki Cross

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Apollo Crews (c) vs. MVP

OJO POR OJO

Rey Mysterio vs. Seth Rollins