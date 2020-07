Durante el reciente Monday Night Raw, tuvimos el regreso al ring de Rey Mysterio, quien ya contó con el alta médica para competir y disputó su combate junto a Kevin Owens en contra de Seth Rollins y su discípulo Murphy. Dicho encuentro fue programado de última hora, ya que se suponía que el compañero original de Mysterio era Aleister Black, quien fue atacado minutos antes.

Además, la lucha por equipos entre Kevin Owens y Rey Mysterio vs Seth Rollins y Murphy tenía el añadido de que el ganador escogería la estipulación para The Horror Show at Extreme Rules de la lucha entre Mysterio y Rollins, concretada momentos antes entre ambos gladiadores. La victoria fue para el equipo de Mysterio y el enmascarado seleccionó la estipulación que él consideró perfecta para la situación: "Ojo por ojo". Pero, ¿En qué consiste esta curiosa e inédita estipulación?

► WWE explica la estipulación del "Ojo por ojo"

Si bien podía parecer obvio (aunque no para Kevin Owens, quien puso una cara de asombro cuando escuchó las palabras de Mysterio), WWE ahora ha confirmado que Seth Rollins o Rey Mysterio tienen que sacar el ojo de su oponente para ganar el encuentro "Ojo por ojo" en The Horror Show at Extreme Rules. Así lo menciona en su sitio oficial:

"The Horror Show en Extreme Rules agregó un nuevo nivel de terror a medida que Rey Mysterio y Seth Rollins se enfrentarán en un encuentro Ojo por ojo. Mysterio se unió a Kevin Owens para derrotar a Rollins y Murphy por el derecho de elegir la estipulación sangrienta donde un ganador solo se puede determinar cuando extraiga el ojo del oponente.

El Monday Night Messiah ha atormentado al legendario luchador durante meses y casi termina la carrera de Mysterio con un horrible ataque en su ojo. Con su carrera en peligro, la icónica superestrella vio a su hijo Dominik involucrarse para defender el honor de su padre, pero Dominik también se encontró en la mira de Rollins. Con Rollins intentando replicar el mismo brutal asalto ocular contra Dominik, Mysterio prometió aplicarle el dicho de "ojo por ojo" a la tortuosa Superestrella.

¿Puede Mysterio lograr la despiadada justicia que anhela, o Rollins terminará el ataque bárbaro que puso en marcha esta rivalidad?"

Para averiguarlo, los invitamos a que estén pendientes de nuestra cobertura de The Horror Show at Extreme Rules este domingo 19 de julio.