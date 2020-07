Después de que Raw saliera del aire el lunes pasado, las Kabuki Warriors aparecieron en la última edición de RAW Talk y durante la entrevista, Kairi Sane retó a Asuka a una lucha por el Campeonato femenil Raw que está en poder de esta última.

Sane dijo que si Asuka sale victoriosa ante Sasha Banks en The Horror Show at Extreme Rules con éxito, entonces le gustaría enfrentar a su compañera de equipo por el campeonato femenil Raw. Una emocionada Asuka abrazó a Kairi Sane y aceptó el reto

Recordemos que Asuka obtuvo Campeonato femenil Raw cuando ganó el combate de escaleras femenil en Money in the Bank 2020 en mayo pasado, que en realidad contenía el título que Becky Lynch había dejado vacante debido a su embarazo. Un mes antes, Rhea Ripley perdió el Campeonato Femenil NXT ante Charlotte Flair en WrestleMania 36 y no ha recuperado el Título desde entonces.

Asuka estaba en su primera conferencia telefónica a los medios internacionales el día de hoy, siendo uno de los medios el medio británico TalkSPORT. Durante la misma, la actual Campeona Raw expresó su entusiasmo por la posibilidad de contar con Evolution 2, e indicó que espera que WWE planee pronto otro PPV exclusivo para mujeres.

Cuando se le consultó a la Emperatriz del mañana a quién le gustaría enfrentarse en Evolution 2, en caso de que se llegue a dar, Asuka respondió con el nombre de la superestrella de NXT Rhea Ripley.

.@WWEAsuka tells @Olliebrowning8 (a former protege of mine you should follow) that she wants to face @RheaRipley_WWE at Evolution 2 (if and when it happens)...

YES PLEASE.

— Alex McCarthy (@AlexM_talkSPORT) July 15, 2020