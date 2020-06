The Forgotten Sons debutaron en SmackDown tras WrestleMania 36, y semanas después se posicionaron en el panorama oportunidad titular, obteniendo una oportunidad para Money in the Bank 2020, en la cual no tuvieron el éxito deseado. Sin embargo, desaparecieron de la programación sin mayor explicación y muchos apuntan a aquel tuit de Jaxson Ryker a comienzos de este mes en el que mostraba su apoyo a Donald Trump justo en mitad de las protestas que recorrían Estados Unidos por el asesinato de George Floyd

► No habrían represalias contra Wesley Blake y Steve Cutler

Como habíamos informado anteriormente, The Forgotten Sons han sido "reemplazados" de la programación por la pareja de Shinsuke Nakamura y Cesaro, quienes ahora lucen como los nuevos retadores para el campeonato de parejas SmackDown, donde el trío de Jaxson Ryker, Wesley Blake y Steve Cutler eran quienes estaban originalmente planeados para tener una eventual lucha titular.

Sean Ross Sapp informó por primera vez sobre la repentina desaparición de The Forgotten Sons de las pantallas en un informe de Fightful Select, y en la última edición del podcast Backstage Report reveló más información concerniente al trío proveniente de NXT.

Según los informes, Blake y Cutler, a pesar de ser compañeros en el ring, no coincidieron con los comentarios de Ryker, e incluso tuvieron una reunión con Mark Carrano, el Director Principal de Relaciones de Talento de la WWE, y algunas otras Superestrellas de la WWE con respecto a lo mismo.

Sapp reveló que, según lo que escuchó tras bastidores, existe una considerable simpatía hacia Blake y Cutler, ya que las Superestrellas pasaron mucho tiempo en NXT antes de que sean traspasados en abril pasado. Justo cuando parecían estar listos para ser el centro de atención en el gran escenario, los comentarios de Ryker y sus secuelas los han empujado nuevamente a una posible oscuridad. No hay nada en contra de Blake y Cutler, y eso es algo positivo.

Hay personas en la compañía que no están contentas con la forma en que se desarrolló la situación y los efectos colaterales que sufrieron momentáneamente las carreras de Wesley Blake y Steve Cutler. En comparación con Blake y Cutler, Ryker solo había pasado tres años en NXT antes de pasar a la marca azul.

"Se nos dice que Blake y Cutler distanciaron sus posiciones de Jaxson Ryker recientemente e incluso llegaron a una reunión con Mark Carrano y algunos luchadores. Las viñetas se han detenido por completo para estos chicos. No estaban en los últimos episodios de SmackDown. No se planearon las cosas la semana pasada o esta semana. El equipo originalmente estaba programado para ingresar a una rivalidad con New Day, como mencioné, y parece estar fuera de la mesa ya que Big E y Kofi acaban de perder ante Cesaro y Nakamura. Aunque siempre se les puede llamar para hacer viñetas, pero ese no parece ser el caso."

"Según lo que escuchamos, no habría mayores problemas con Blake y Cutler, debido a la publicación de su compañero. Y en realidad, hay algo de simpatía en su nombre ya que Blake y Cutler estuvieron en NXT durante mucho, mucho tiempo antes de que finalmente recibieran su llamada este año. Ryker no tanto, pero Blake y Cutler estuvieron allí durante años y años antes de que terminaran recibiendo la llamada. Entonces, hay algunas personas que no están exactamente interesadas en cómo se desarrolló todo eso."