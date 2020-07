Con "New Summer 2020", la empresa femenina Stardom se presentó por dos días consecutivos en el recinto del Shin-Kiba 1st RING de la capital japonesa, ambas contaron con la presencia de aficionados.

► "New Summer 2020"

La experimentada Syuri se midió en mano a mano contra Starlight Kid en una recia batalla de poco más de 10 minutos de duración.

Siguió un interesante mano a mano entre Mayu Iwatani y Riho quienes superaron a Momo Watanabe y AZM. Las primeras mostraron un excelente trabajo en equipo que les permitió alzarse con el triunfo.

En el combate principal, Oedo Tai (Natsuko Tora, Saki Kashima y Sumire Natsu) dieron cuenta de Donna del Mondo (Giulia, Maika y Himeka) en un combate de 20 minutos de duración.

Los resultados completos son:

Stardom "STARDOM New Summer 2020 SHIN-KIBA 2 DAYS / DAY 1", 11.07.2020

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 140 Espectadores

1. Jungle Kyona y Konami vencieron a DEATH Yama-san y Rina (7:04) con un Triangle Lancer de Konami sobre Rina.

2. Utami Hayashishita y Saya Kamitani derrotaron a Tam Nakano y Saya Iida (13:32) con un German Suplex Hold de Hayashishita sobre Iida.

3. Syuri venció a Starlight Kid (10:19) con la Suzaku.

4. Mayu Iwatani y Riho derrotaron a Momo Watanabe y AZM (13:23) con un Modified Stretch de Iwatani sobre AZM.

5. Natsuko Tora, Saki Kashima y Sumire Natsu vencieron a Giulia, Maika y Himeka (20:35) con la Kishikaisei de Kashima sobre Giulia.

.

Al día siguient, las acciones continuaron con una lucha en triple amenaza entre Mayu Iwatani, Momo Watanabe y Konami que concluyó en empate al cumplirse los 15 minutos de acciones, previamente pactados.

Tras el combate, Jungle Kyona subió al ring y desafió a Mayu Iwatani por el Campeonato World of Stardom.

Por segundo día consecutivo, Natsuko Tora, Saki Kashima y Sumire Natsu de Oedo Tai, salieron con la mano en alto, esta vez dominando al equipo de Queen's Quest (Utami Hayashishita, AZM y Saya Kamitani)

Giulia, Maika y Himeka de Donna del Mondo, se repusieron del descalabro de la jornada previa y sometieron a Tam Nakano, Riho y Starlight Kid en casi 18 minutos de acciones.

Tras el encuentro, Giulia tomó el micrófono y propuso un torneo para el Campeonato Wonder of Stardom actualmente vacante. El título quedó en ese estatus desde el 20 de mayo luego de que Arisa Hoshiki, la monarca en turno, decidiera retirarse.

Los resultados completos son:

Stardom "STARDOM New Summer 2020 SHIN-KIBA 2 DAYS / DAY 2", 12.07.2020

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 140 Espectadores

1. Hina venció a Rina (4:43) con un Gedo Clutch.

2. Jungle Kyona derrotó a Saya Iida (10:44) con un Diving Body Press.

3. 3 Way Match: Mayu Iwatani vs. Momo Watanabe vs. Konami - finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

4. Queen's Quest vs. Oedo Tai: Natsuko Tora, Saki Kashima y Sumire Natsu vencieron a Utami Hayashishita, AZM y Saya Kamitani (14:03) con la Shouten de Tora sobre Kamitani.

5. Giulia, Maika y Himeka derrotaron a Tam Nakano, Riho y Starlight Kid (17:46) con un Glorious Driver de Giulia sobre Kid.