WWE SmackDown 24 de abril de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Dónde ver Cobertura y resultados SmackDown 24 de abril de 2026 | SmackDown tras WrestleMania

WWE regresa este viernes 24 de abril de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Dickies Arena, en Fort Worth, Texas.

► El pasado viernes en SmackDown

  1. LUCHA CALLEJERA: MFT vencieron a Wyatt Sicks (** 1/2)
  2. CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth retuvieron ante Kofi Kingston y Grayson Waller (**)
  3. Tiffany Stratton venció a Jordynne Grace (**)
  4. Bayley y Lyra Valkyria vs. Alexa Bliss y Charlotte Flair: sin ganadoras (*)
  5. CAMPAL EN HONOR A ANDRE THE GIANT: ganador Royce Keys (** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 24 de abril de 2026

Previo Cobertura y resultados SmackDown 24 de abril de 2026 | SmackDown tras WrestleMania
WWE SmackDown 24 de abril de 2026.
  • El Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, estará presente.
  • Rhea Ripley comienza su reinado como Campeona WWE en SmackDown.
  • Tensión en los MFTs tras la lucha callejera.
  • Drew McIntyre busca un nuevo objetivo.

► Horarios por país y dónde ver SmackDown en vivo

Fecha: viernes 24 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Dickies Arena, Fort Worth, Texas.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix
México — Frontera Norte (33 municipios) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network
Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Hawaii 17:00 USA Network
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN
Canadá — Saskatchewan 20:00 Sportsnet 360 / TSN
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido (Londres) 01:00 (sábado) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (sábado) Netflix / DAZN
Islas Canarias 01:00 (sábado) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (sábado) Sony Sports Network / SonyLIV
Filipinas (Manila) 08:00 (sábado) Tap Go / Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (sábado) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 11:00 (sábado) Foxtel / Binge / Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (sábado) Sky NZ / Netflix

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos