WWE SmackDown 24 de abril de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE regresa este viernes 24 de abril de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Dickies Arena, en Fort Worth, Texas.
► El pasado viernes en SmackDown
- LUCHA CALLEJERA: MFT vencieron a Wyatt Sicks (** 1/2)
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth retuvieron ante Kofi Kingston y Grayson Waller (**)
- Tiffany Stratton venció a Jordynne Grace (**)
- Bayley y Lyra Valkyria vs. Alexa Bliss y Charlotte Flair: sin ganadoras (*)
- CAMPAL EN HONOR A ANDRE THE GIANT: ganador Royce Keys (** 1/2)
► Momentos clave
- Uncle Howdy tenía sometido a JC Mateo, pero Tama Tonga lo frenó y le aplicó una desnucadora giratoria. Solo Sikoa regresó al ring y le robó el conteo a Tama Tonga, cubriendo él mismo al rival y llevándose la victoria para MFT.
- Ambos campeones ejecutaron un Five Knuckle Shuffle al unísono. Luego, Damian Priest cubrió a Grayson Waller mientras R-Truth neutralizaba a Kofi Kingston, y el réferi contó los tres segundos que selló la retención de los títulos.
- Grace atacó con powerbomb a Tiffany Stratton, pero la ex Campeona WWE pudo salvarse de la derrota. Stratton reaccionó, atacó con stunner a Grace y se llevó la victoria con moonsault.
- Nia Jax llegó de la nada y atacó con una plancha a Lyra Valkyria y Lash atacó a Alexa Bliss y le dio una patada frontal a la cara a Charlotte Flair. Nia y Lash luego atacaron con splashes a Bayley declarándose el combate sin ganadoras.
- El final llegó cuando Talla Tonga se preparaba para su chokeslam, pero Royce Keys se liberó en el aire y lo rompió en dos con un rompe espinas dorsal. Royce Keys sacó del ring a Talla Tonga con un lariat y ganó la Batalla Campal en Memoria de André el Gigante.
► Cartelera WWE SmackDown 24 de abril de 2026
- El Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, estará presente.
- Rhea Ripley comienza su reinado como Campeona WWE en SmackDown.
- Tensión en los MFTs tras la lucha callejera.
- Drew McIntyre busca un nuevo objetivo.
► Horarios por país y dónde ver SmackDown en vivo
Fecha: viernes 24 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Dickies Arena, Fort Worth, Texas.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|México — Frontera Norte (33 municipios)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Hawaii
|17:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Canadá — Saskatchewan
|20:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|01:00 (sábado)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (sábado)
|Netflix / DAZN
|Islas Canarias
|01:00 (sábado)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (sábado)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|08:00 (sábado)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (sábado)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (sábado)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (sábado)
|Sky NZ / Netflix