WWE SmackDown 24 de abril de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE regresa este viernes 24 de abril de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Dickies Arena, en Fort Worth, Texas.

► El pasado viernes en SmackDown

LUCHA CALLEJERA: MFT vencieron a Wyatt Sicks (** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth retuvieron ante Kofi Kingston y Grayson Waller (**) Tiffany Stratton venció a Jordynne Grace (**) Bayley y Lyra Valkyria vs. Alexa Bliss y Charlotte Flair: sin ganadoras (*) CAMPAL EN HONOR A ANDRE THE GIANT: ganador Royce Keys (** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 24 de abril de 2026

El Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, estará presente.

Rhea Ripley comienza su reinado como Campeona WWE en SmackDown.

Tensión en los MFTs tras la lucha callejera.

Drew McIntyre busca un nuevo objetivo.

► Horarios por país y dónde ver SmackDown en vivo

Fecha: viernes 24 de abril de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Dickies Arena, Fort Worth, Texas.