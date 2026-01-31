WWE ROYAL RUMBLE 2026 | Resultados en vivo y cobertura | AJ Styles vs. Gunther

por
Cobertura y resultados WWE Royal Rumble 31 de enero 2026 | AJ Styles vs. Gunther

WWE ROYAL RUMBLE 2026 .— Drew McIntyre llegará al Royal Rumble con su primera defensa al Campeonato Indisputable WWE. Sami Zayn se ganó la oportunidad tras imponerse en el Fatal 4-Way de Saturday Night’s Main Event XLIII a Randy Orton, Trick Williams y Damian Priest. Esa lucha redondea un tremendo cartel que, además de incluir el Royal Rumble varonil y el Royal Rumble femenil, tiene programado un combate que podría ser histórico: AJ Styles vs. Gunther, con el ‘Fenomenal’ poniendo en prenda su carrera. El Ring General mandó al retiro a Goldberg en junio pasado y a John Cena en diciembre, y ahora quiere continuar su marcha como destructor de leyendas ante Styles, quien se juega todo en un combate que podría marcar el final de una era. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el King Abdullah Financial District en Riyadh, Arabia Saudita.

El cartel completo de WWE Royal Rumble 2026 es:

WWE Royal Rumble 2026
La cobertura en vivo inicia a la 1:00 pm, hora del centro

Donde ver WWE Royal Rumble 31 de enero 2026 | AJ Styles vs. Gunther
WWE Royal Rumble.

 

LA LUCHA SIGUE...
