LUCHA LIBRE AAA EN FOX 24 DE ENERO 2026 .— El segundo episodio de AAA en FOX presentó la segunda ronda de luchas del evento grabado en la Ciudad de México, con tres luchas titulares. La acción de AAA se emite desde el Gimnasio Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.

LUCHA LIBRE AAA en FOX 24 de enero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Psycho Clown y Pagano vs. NGD vs. MCMG vs. Tokyo Bad Boys ►1- CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid vs. Mini Vikingo vs. Octagón Jr. Una lucha de altos vuelos arrancó el episodio. Laredo Kid defendiendo el título de peso crucero ante dos difíciles rivales. Desde el principio empezaron los vuelos suicidas. Mini Vikingo mostró su clase, y seguramente causará buena impresión a los fans de Estados Unidos. Casi derrota a Octagón con un crucifijo... Laredo entró al quite y se fue sobre Octagón... Ambos se fueron a las alturas, pero cayeron feamente... Octagón salió del ring. Laredo se lanzó en patada charra que falló. De inmediato, Vikingo ejecutó tornillo suicida... Cutter desde la ceja de Vikingo a Octagón... De regreso al ring, Octagón ejecutó corbata en reversa a Vikingo desde el tercer tensor... Canadian Destroyer de Laredo a Vikingo... Poison Rana de Vikingo a Octagón... Tope con giro de Vikingo a Octagón... Vikingo falló rodillazos sobre Laredo, quien lo impactó con codazo y lo subió a las cuerdas, desde donde lo bajó para vencerlo y retener el título. El Final Spanish Fly de Laredo Kid a Mini Vikingo. Valoración 7.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Mejor lucha que todas las del primer episodio.

Contras Nada en particular.



LUCHA LIBRE AAA en FOX 24 de enero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Psycho Clown y Pagano vs. NGD vs. MCMG vs. Tokyo Bad Boys ►2- CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo del Dr. Wagner Jr. vs. Mecha Wolf Parecía que sería una fácil para Wagner, pero cuando elevó a Mecha Wolf para aplicarle Wagner Driver, Mecha Wolf se liberó, y tras sacar del ring al campeón, se le proyectó en tope suicida... El rudo dominó hasta que Wagner le pudo conectar lariat, aplicándole luego back suplex. Mecha Wolf rodó fuera del cuadrilátero, a donde lo siguió Wagner con espaldarazo desde la ceja, muy al estilo de su padre... Wagner casi gana con un powerbomb que arrancó los aplausos del público... Mecha Wolf respondió con patada al rostro y rodillazo en la cabeza... Disqus Lariat de Wagner. De inmediato, el remate. El Final Wagner Driver de Hijo de Dr. Wagmer. Valoración 6.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Lucha corta, pero efectiva.

Contras Nada en particular.



► Penta anuncio quiénes a los primeros cuatro participantes de Rey de Reyes: Jack Cartwheel, Aero Star, Apollo Crews, La Parka.

► Además, dijo que él será quien entregue la espada de Rey de Reyes en la final, en Puebla.

LUCHA LIBRE AAA en FOX 24 de enero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Psycho Clown y Pagano vs. NGD vs. MCMG vs. Tokyo Bad Boys ►3- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: Psycho Clown y Pagano (c) vs. Nueva Generación Dinamita (Sansón y Forastero) vs. Tokyo Bad Boys (Kento y Takuma) vs. Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) Cuatro parejas de alto nivel se enfrentaron en esta lucha por el Campeonato Mundial de Parejas AAA... Los primeros relevos fueron fugaces. Alex Shelley intentó llavear con Forastero, pero tras ello hubo poco de llaveo... Pagano y Takuma tuvieron un buen intercambio... Sansón y Chris Sabin mostraron sus escuelas... En backstage, pudimos ver que los Psycho Clown fueron golpeados por alguien... Los Dinamite atacaron en equipo a Kento... Takuma entró al rescate. Shooting Star Press para Forastero... Los MCMG también hicieron lo suyo sobre Takuma... Psycho Clown entró con todo sobre Takuma... Doble rompecuellos de Pagano a los dos japoneses... Una ronda más de relevos con castigos combinados... Los MCMG salieron en vuelos sobre los Dinamita, permitiendo que los campeones vencieran a los nipones. El Final Schwein de Psycho Clown a Takuma. Valoración 5.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Mucha velocidad en una lucha con una duración aceptable.

Contras A pesar de los luchadores que eran, la lucha no fue tan buena.

