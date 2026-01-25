LUCHA LIBRE AAA EN FOX 24 DE ENERO 2026 .— El segundo episodio de AAA en FOX presentó la segunda ronda de luchas del evento grabado en la Ciudad de México, con tres luchas titulares. La acción de AAA se emite desde el Gimnasio Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.
►1- CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid vs. Mini Vikingo vs. Octagón Jr.
El Final
Valoración
7.5
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Mejor lucha que todas las del primer episodio.
Contras
- Nada en particular.
►2- CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo del Dr. Wagner Jr. vs. Mecha Wolf
El Final
Valoración
6.1
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Lucha corta, pero efectiva.
Contras
- Nada en particular.
► Penta anuncio quiénes a los primeros cuatro participantes de Rey de Reyes: Jack Cartwheel, Aero Star, Apollo Crews, La Parka.
► Además, dijo que él será quien entregue la espada de Rey de Reyes en la final, en Puebla.
►3- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: Psycho Clown y Pagano (c) vs. Nueva Generación Dinamita (Sansón y Forastero) vs. Tokyo Bad Boys (Kento y Takuma) vs. Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin)
El Final
Valoración
5.8
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Mucha velocidad en una lucha con una duración aceptable.
-
Contras
- A pesar de los luchadores que eran, la lucha no fue tan buena.
