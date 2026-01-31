Ashley Massaro es mencionada en los archivos de Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó recientemente una nueva tanda de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el magnate condenado por tráfico sexual de menores que murió en 2019.

Entre los millones de páginas desclasificadas, el nombre de Ashley Massaro, aparece en una queja anónima que la vincula indirectamente al círculo de Epstein y su socia Ghislaine Maxwell.

► Ashley Massaro en los Epstein Files

Ashley Massaro, conocida por su paso por WWE entre 2005 y 2008, falleció por suicidio en 2019 a los 39 años. Su carrera estuvo marcada por controversias, incluyendo alegaciones de agresión sexual durante una gira de WWE en Kuwait en 2006-2007, las cuales WWE negó conocer en su momento.

En el documento específico (disponible en el archivo del DOJ con referencia EFTA00094977.pdf), una queja presentada de forma anónima en julio de 2020 describe alegaciones graves sobre abusos en la isla privada de Epstein. La denunciante (cuyo nombre está tachado) relata conversaciones con su hija, quien contó de cosas que ocurrían en la isla. El extracto que menciona a Massaro dice:

“…Ella dijo cosas horribles sucediendo en la isla, incluyendo el cuerpo muerto de una chica que ‘tenía máscara y estaba atada a un árbol’. Dijo que ‘la de Londres era muy mala y también la de Miami’. Además, que el hombre mencionado la obligaba a tener relaciones con hombres negros y le gustaba observar, ella era joven – estudiante de secundaria… también dijo que su amiga Ashley Massaro (quien murió en 2019 – la de WWE) quedó embarazada en la secundaria. Ambas trabajaron para Maxwell y Mechella de Miami, Florida.”

La queja sugiere que tanto la denunciante como Massaro habrían trabajado para Ghislaine Maxwell (condenada en 2021 por su rol como colaboradora de Epstein) y una persona llamada “Mechella” de Miami.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de que Massaro tuviera una conexión directa con Epstein o Maxwell más allá de esta alegación.

