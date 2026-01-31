Powerhouse Hobbs, ¿una de las sorpresas de Royal Rumble 2026?

El nombre que más sobrevuela ahora mismo la mente de los seguidores como potencial participante no anunciado en el Royal Rumble varonil es Chris Jericho. Sin embargo, otro talento procedente de AEW, quien ya tiene confirmada su condición de nuevo fichaje de WWE, parece una opción más realista.

Mientras Jericho está incluido aún en el apartado «Roster» de la web Élite, Powerhouse Hobbs no, y Fightful publica que Arabia Saudita figura en la agenda del ex Campeón TNT. Cuanto menos, la primera condición sine qua non para poder participar, la cumpliría.

Claro que, ser parte de la expedición a Riad no implica necesariamente su implicación en el combate multitudinario. Tal vez WWE no vea muy claro que tal sorpresa pueda generar tantas reacciones sobre suelo saudí, considerando que allí la mayoría de seguidores sólo consumen su producto y que, por otra parte, realmente Hobbs nunca fue estelarista bajo los focos de AEW.

► Royal Rumble 2026: cartel completo

Seguidamente, todo lo anunciado por WWE para Royal Rumble 2026, a celebrarse hoy desde la King Abdullah Financial District Arena de Riad (Arabia Saudita). Recuerden que SUPERLUCHAS les ofrecerá la mejor cobertura del evento.

