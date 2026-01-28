WWE NXT 27 DE ENERO 2026 .— Una verdadera guerra se avecina este martes en la marca plateada de WWE, pues dos de los integrantes de Darkstate: Osiris Griffin y Saquon Shugars defenderán el Campeonato de Parejas NXT ante OTM (Bronco Nima y Lucien Price), quienes retaron directamente a los campeones tras varios choques en semanas recientes. Es una oportunidad muy importante para OTM, pues obtener el título los llevaría a la cima. Sin embargo, Darkstate es una facción de cuidado, y harán lo necesario para mantenerse en el trono. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

Después de que Oba Femi dejara vacante el Campeonato NXT, la decisión de la Gerente General, Ava, fue definir al nuevo monarca con una lucha de escaleras con seis contendientes, misma que se efectuará el 3 de febrero. Los primeros tres clasificados son Ricky Starks, Sean Legacy y Shiloh Hill. Este martes veremos las luchas que definirán a los tres restantes.

Una de ellas será la de Joe Hendry contra el Campeón Evolve, Jackson Drake… En la otra, Andre Chase se medirá con Keanu Carver, quien ha sido presentado como una fuerza destructiva en semanas recientes… En la tercera, Dion Lennox se enfrentará al cada vez más peligroso Myles Borne.

WWE NXT 27 de enero 2026

El programa inició con Joe Hendry lastimado, con los miembros de Vanity Project junto a él. Ava apareció y estos negaron su participación en el hecho, pero el combate finalmente no se dio.

WWE NXT 27 de enero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Darkstate vs. OTM 1. Campeonato de Parejas NXT: Darkstate vs. OTM Los campeones tomaron la iniciativa y lograron dominar a Bronco, pero Lucien ingresó para ayudarlo y derribar a Osiris con una bota en la cara. Shugars ingresó, pero no le fue bien frente a su rival. Osiris se robó el relevo, pero también quedó a merced de los retadores, con Shugars incapaz de ayudarlo porque ya lo habían sacado del ring. Tras el comercial, los campeones lograron reponerse y la acción fue un poco más pareja; sin embargo, los de OTM recuperaron el control y lograron otra cuenta de dos sobre Osiris. Los de Vanity Project aparecieron para distraer a OTM, y Lucien atacó a Baylor, pero eso fue aprovechado por Shugars para lograr la cuenta de tres. El Final Enredadera con trampa de Shugars sobre Lucien Valoración 5.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buena presentación para OTM, pese a la derrota.

Tras el combate, llegaron más equipos: Hank y Tank, Chase U, The Culling, y el caos se armó. Al final, fueron Spears y Nico Vance quienes quedaron en pie.

WWE NXT 27 de enero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Darkstate vs. OTM 2. Jaida Parker vs. Nikkita Lyons Ambas iniciaron forcejeando, con Jaida tomando rápidamente el control con llaveo a ras de la lona. Nikkita recurrió a su fuerza y derribó a su rival con una patada antes de descargar varios golpazos, y tomó el control de la situación. Sin embargo, Nikkita no pudo liquidar y Jaida logró contraatacar dejando a su rival sin reacción, rematándola con un bombazo. El Final Bombazo de Jaida Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buena presentación de ambas.

Tras el combate, vimos a Blake Monroe en la pantalla gigante para burlarse de Jaida y decirle que nadie le robaba el centro de atención y se salía con la suya.

