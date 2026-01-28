WWE NXT 27 DE ENERO 2026 .— Una verdadera guerra se avecina este martes en la marca plateada de WWE, pues dos de los integrantes de Darkstate: Osiris Griffin y Saquon Shugars defenderán el Campeonato de Parejas NXT ante OTM (Bronco Nima y Lucien Price), quienes retaron directamente a los campeones tras varios choques en semanas recientes. Es una oportunidad muy importante para OTM, pues obtener el título los llevaría a la cima. Sin embargo, Darkstate es una facción de cuidado, y harán lo necesario para mantenerse en el trono. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
Después de que Oba Femi dejara vacante el Campeonato NXT, la decisión de la Gerente General, Ava, fue definir al nuevo monarca con una lucha de escaleras con seis contendientes, misma que se efectuará el 3 de febrero. Los primeros tres clasificados son Ricky Starks, Sean Legacy y Shiloh Hill. Este martes veremos las luchas que definirán a los tres restantes.
Una de ellas será la de Joe Hendry contra el Campeón Evolve, Jackson Drake… En la otra, Andre Chase se medirá con Keanu Carver, quien ha sido presentado como una fuerza destructiva en semanas recientes… En la tercera, Dion Lennox se enfrentará al cada vez más peligroso Myles Borne.
WWE NXT 27 de enero 2026
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro
El programa inició con Joe Hendry lastimado, con los miembros de Vanity Project junto a él. Ava apareció y estos negaron su participación en el hecho, pero el combate finalmente no se dio.
1. Campeonato de Parejas NXT: Darkstate vs. OTM
El Final
Valoración
5.1
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buena presentación para OTM, pese a la derrota.
-
Contras
- La distracción, aunque cobre sentido porque se involucra toda la división.
-
Tras el combate, llegaron más equipos: Hank y Tank, Chase U, The Culling, y el caos se armó. Al final, fueron Spears y Nico Vance quienes quedaron en pie.
2. Jaida Parker vs. Nikkita Lyons
El Final
Valoración
5.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buena presentación de ambas.
-
Contras
- Con el combate contra Blake Monroe en la mira, era obvia la victoria de Jaida
-
Tras el combate, vimos a Blake Monroe en la pantalla gigante para burlarse de Jaida y decirle que nadie le robaba el centro de atención y se salía con la suya.
