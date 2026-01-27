WWE RAW 26 de enero 2027 | Resultados en vivo y cobertura | AJ Styles y Gunther a unos días de Royal Rumble

WWE RAW 26 DE ENERO 2026 .— WWE entra en su semana del Royal Rumble con el foco puesto en la rivalidad entre AJ Styles y Gunther. Ambos están programados para aparecer en entrevistas exclusivas, lo que podría conducir a un nuevo cruce verbal antes de su lucha en el evento premium. Tras semanas de provocaciones, controversias y presión psicológica, Styles tendrá la oportunidad de dirigirse al público para dejar en claro por qué está dispuesto a apostar su carrera, mientras que Gunther buscará reafirmar su lugar como el ejecutor definitivo, decidido a mandar al retiro a otra leyenda. La acción de WWE se emite desde la Scotiabank Arena, en Toronto, Ontario, Canadá.

En un Fatal 4-Way definirá a los contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas veremos a The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) vs. Alpha Academy (Otis y Akira Tozawa) vs. Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano) vs. American Made (Brutus Creed y Julius Creed).

Además, Bron Breakker buscará al Gerente General Adam Pearce para arreglar cuentas tras sus recientes conflictos, un segmento que podría redefinir su rumbo inmediato dentro de Raw y aclarar su estatus de cara al Royal Rumble.

