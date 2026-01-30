WWE SMACKDOWN 30 DE ENERO 2026 .— La última parada antes de Royal Rumble será este viernes, y las Superestrellas buscarán enviar un mensaje final antes de uno de los eventos más importantes del año. Se esperan segmentos y luchas que intensificarán rivalidades existentes, incluyendo careos. Uno de ellos será el del Campeón Indisputable WWE, Drew McIntyre, y el contendiente #1 al título, Sami Zayn, quien se ganó la oportunidad al ganar un torneo que finalizó en Saturday Night’s Main Event, con una victoria de Zayn sobre Randy Orton, Trick Williams y Damian Priest. Será una intensa jornada a unas horas del gran evento. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el King Abdullah Financial District en Riyadh, Arabia Saudita.
- WWE SMACKDOWN 23 de enero 2026 | Wyatt Sicks vs. MFTs.
- WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLIII | Fatal Four Way.
- LUCHA LIBRE AAA en FOX 24 de enero 2026 | Tres luchas titulares.
- WWE RAW 26 de enero 2027 | AJ Styles y Gunther a unos días de Royal Rumble.
- WWE NXT 27 de enero 2026 | Darkstate vs. OTM.
WWE SmackDown 30 de enero 2026
La cobertura en vivo inicia a las 11:00 am, hora del centro