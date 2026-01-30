WWE SMACKDOWN 30 DE ENERO 2026 .— La última parada antes de Royal Rumble será este viernes, y las Superestrellas buscarán enviar un mensaje final antes de uno de los eventos más importantes del año. Se esperan segmentos y luchas que intensificarán rivalidades existentes, incluyendo careos. Uno de ellos será el del Campeón Indisputable WWE, Drew McIntyre, y el contendiente #1 al título, Sami Zayn, quien se ganó la oportunidad al ganar un torneo que finalizó en Saturday Night’s Main Event, con una victoria de Zayn sobre Randy Orton, Trick Williams y Damian Priest. Será una intensa jornada a unas horas del gran evento. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el King Abdullah Financial District en Riyadh, Arabia Saudita.

WWE SmackDown 30 de enero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 11:00 am, hora del centro