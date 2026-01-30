Carmelo Hayes retuvo el Campeonato de los Estados Unidos ante Rey Fénix

El sistema de retos abiertos del Campeonato de los Estados Unidos volvió a entregar una joya cuando Carmelo Hayes logró contener la ofensiva espectacular del luchador mexicano Rey Fénix para retener su codiciado título.

► Momentos clave

Desde el inicio, Fénix impuso su ritmo vertiginoso, sacando al campeón del ring y conectando un tope suicida. Su agilidad y arsenal aéreo, incluyendo magistrales, topes en reversa y golpes desde todos los ángulos, mantuvieron a Hayes a la defensiva durante segmentos clave del combate.

Sin embargo, la astucia y capacidad de adaptación de Hayes, pilares de su reinado, comenzaron a surgir. A pesar de recibir movimientos de alto impacto como la Valagueza y un moonsault que estuvieron a punto de terminar la lucha, el campeón encontró la forma de sobrevivir, ya sea rompiendo conteos o contragolpeando en los momentos precisos.

La lucha evolucionó hacia un brutal intercambio de golpes y DDTs. En un momento crucial, Hayes logró conectar su First 48, un movimiento de firma que suele ser el preludio del final.

Con Fénix aturdido, Hayes escaló las cuerdas y ejecutó su remate definitivo: el Nothing But Net, una guillotina aérea que conectó en pleno para sellar la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Hayes superó la prueba más ágil y espectacular, probando que su combinación de poder, técnica y oportunismo puede neutralizar incluso la tormenta más veloz.