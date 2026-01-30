Carmelo Hayes retuvo el Campeonato de los Estados Unidos ante Rey Fénix

por
WWE SmackDown 30 de enero 2026.

El sistema de retos abiertos del Campeonato de los Estados Unidos volvió a entregar una joya cuando Carmelo Hayes logró contener la ofensiva espectacular del luchador mexicano Rey Fénix para retener su codiciado título.

► Momentos clave

Desde el inicio, Fénix impuso su ritmo vertiginoso, sacando al campeón del ring y conectando un tope suicida. Su agilidad y arsenal aéreo, incluyendo magistrales, topes en reversa y golpes desde todos los ángulos, mantuvieron a Hayes a la defensiva durante segmentos clave del combate.

Sin embargo, la astucia y capacidad de adaptación de Hayes, pilares de su reinado, comenzaron a surgir. A pesar de recibir movimientos de alto impacto como la Valagueza y un moonsault que estuvieron a punto de terminar la lucha, el campeón encontró la forma de sobrevivir, ya sea rompiendo conteos o contragolpeando en los momentos precisos.

La lucha evolucionó hacia un brutal intercambio de golpes y DDTs. En un momento crucial, Hayes logró conectar su First 48, un movimiento de firma que suele ser el preludio del final.

Con Fénix aturdido, Hayes escaló las cuerdas y ejecutó su remate definitivo: el Nothing But Net, una guillotina aérea que conectó en pleno para sellar la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Hayes superó la prueba más ágil y espectacular, probando que su combinación de poder, técnica y oportunismo puede neutralizar incluso la tormenta más veloz.

LA LUCHA SIGUE...
