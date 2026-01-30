El último episodio de ROH del primer mes de 2026 se emitió anoche, como es habitual, vía HonorClub, grabado este último miércoles 28 de enero desde el H-E-B Center en Cedar Park (Texas, EEUU).

La lucha más notoria de las anunciadas para su cartel fue un «proving ground» donde VertVixen buscó una oportunidad al Campeonato Mundial Femenil ROH ante Athena. Vixen no aparecía por la casa del honor desde 2023, aunque tres semanas atrás compitió en AEW Collision.

Destacar también el regreso de Máscara Dorada, quien se midió a Tony Nese; Katsuyori Shibata fue contra JD Drake, Adam Priest y Tommy Billington tuvieron luchas por separado ante Anthony Henry y Aaron Solo, respectivamente; mientras las recientes contrataciones de AEW, Hyan y Maya World, hicieron equipo para enfrentar a Viva Van y Lady Bird Monroe, esta última debutante con ROH.

► Año nuevo, mismo ROH (III)

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena (c) derrotó a VertVixen . Con el tiempo que lleva «jobbeando» para AEW y ROH, creo que VertiVixen, buena competidora, merecía ya una lucha por la presea. Al menos, pudo mostrar parte de su repertorio y protagonizar alguna que otra cuenta de dos, hasta rendirse vía Koji Clutch sobre los seis minutos. ♠♠ 1/2 Tras el duelo, Athena, Billie Starkz y Diamanté buscaron paliza sobre VertVixen, pero Hyan y Maya World hicieron el salve.

Adam Priest derrotó a Anthony Henry . Aprovecharon todo lo posible sus minutos (alrededor de siete) estos gladiadores que ya se habían enfrentado antes como una docena de veces en la escena independiente. Final vistoso cuando Priest, tras recibir un Superplex, enganchó las piernas de Henry y lo retuvo para la cuenta de tres. Como ya he dicho muchas veces, ¿qué aliciente puede ofrecerme esto si en cualquier escenario alternativo podrían ofrecer un combate bastante más sustancioso? ♠♠ 1/2

Katsuyori Shibata derrotó a JD Drake . Otra lucha que en cualquier promotora «indie» habría sido programada como estelar, dada la calidad de los protagonistas y el renombre de Shibata, y que bajo los focos de esta ROH se dispuso como completo relleno, demasiado corta, en pos, presuntamente, de impulsar al nipón de cara a… ningún lugar. Drake se rindió, Palanca al Brazo mediante, luego de recibir un golpe bajo que el réferi pasó por alto sin vergüenza alguna. ♠♠

⇒ Desconozco la disponibilidad de Red Velvet y Nick Wayne, pero los campeonatos de televisión deberían defenderse semana sí semana también, y Wayne no aparece por ROH desde el pasado agosto. Asimismo, hace ya casi dos meses que Deonna Purrazzo se coronó y tiene pendiente estrenarse como monarca. Mientras, Athena sigue conjuntando fútiles combates «proving ground». Obviando el estelar, la única buena noticia de este episodio es el aparente impulso a Hyan y Maya World, aunque me temo que haya planes de crear otro título, el de duplas femenil, a fin de darles un estatus de paja. Por tercera vez en lo que llevamos de 2026, ROH no hace propósito de enmienda.

♠♠1/4

