El cuarto episodio de ROH en 2026 se presentó anoche vía HonorClub, grabado el pasado 10 de enero desde el Esports Stadium de Arlington (Texas, EEUU).

Como principal punto anunciado, Daddy Magic buscó contender al Campeonato Puro ROH disputando un combate «proving ground» contra el propio monarca, Lee Moriarty, antes de que este viajara a México para competir bajo los focos del CMLL.

Además, cuatro luchas se concretaron para el capítulo: CRU (Lio Rush y Action Andretti) vs. Alec Price y Jordan Oliver, Billie Starkz y Diamanté vs. Rachael Ellering y Londyn Dior, Adam Priest y Tommy Billington vs. The Premier Athletes (Tony Nese y Ariya Daivari) y Johnny TV vs. Ace Austin. Completando el cartel, las implicaciones de Dalton Castle junto a The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd), de Big Bill y Bryan Keith y de Satnam Singh, sin rivales definidos.

► Austin TV

Adam Priest y Tommy Billington derrotaron a The Premier Athletes (Tony Nese y Ariya Daivari) (con Stori Denali y Mark Sterling) . Notable «opener», ojalá todos los encuentros del programa semanal de ROH fueran así, con una promo además de The Swirl insertada durante la acción que siguió vendiendo la rudeza de Blake Christian como próximo retador de Bandido (o eso parece). Un rápido pin de Priest sobre Nese supuso el final tras casi 10 minutos de contienda. En las postrimerías, Christian, Lee Johnson y Jay Lethal atacaron a Priest y Billington ante la impasividad de los Premier Athletes.

. Notable «opener», ojalá todos los encuentros del programa semanal de ROH fueran así, con una promo además de The Swirl insertada durante la acción que siguió vendiendo la rudeza de Blake Christian como próximo retador de Bandido (o eso parece). Un rápido pin de Priest sobre Nese supuso el final tras casi 10 minutos de contienda. En las postrimerías, Christian, Lee Johnson y Jay Lethal atacaron a Priest y Billington ante la impasividad de los Premier Athletes. HÁNDICAP: Satnam Singh derrotó a Dante Leon y Josiah Jean . Leon es buen luchador. Una pena que su regreso a ROH se diera así, con el siempre genérico «squash» mensual de Singh.

. Leon es buen luchador. Una pena que su regreso a ROH se diera así, con el siempre genérico «squash» mensual de Singh. CRU (Lio Rush y Action Andretti) derrotaron a Alec Price y Jordan Oliver. Se movieron bien los nuevos fichajes de AEW, pero en última instancia, un error de Price, golpeando por error a Oliver, propició la victoria de CRU mediante su Doble Falcon Arrow sobre Price y la cuenta de tres. Sinceramente, pensaba que por mantener candencia, Price y Oliver obtendrían un triunfo. Al concluir, los equipos se dieron la mano.

Se movieron bien los nuevos fichajes de AEW, pero en última instancia, un error de Price, golpeando por error a Oliver, propició la victoria de CRU mediante su Doble Falcon Arrow sobre Price y la cuenta de tres. Sinceramente, pensaba que por mantener candencia, Price y Oliver obtendrían un triunfo. Al concluir, los equipos se dieron la mano. Dalton Castle y The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) derrotaron a Gino Medina, Hitt y Auzzi . Lucha de realce para Castle, Magnum y Floyd, finiquitada en apenas tres minutos con el Bang-A-Rang y el consiguiente pin. Hitt, joven talento de la Rhodes Academy, hizo su debut en ROH.

. Lucha de realce para Castle, Magnum y Floyd, finiquitada en apenas tres minutos con el Bang-A-Rang y el consiguiente pin. Hitt, joven talento de la Rhodes Academy, hizo su debut en ROH. Deonna Purrazzo lanzó un reto abierto por el Campeonato Femenil Puro. Ya era hora.

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO PURO ROH: Lee Moriarty (c) derrotó a Daddy Magic . Situar el combate casi a mitad de show destripaba su resultado: Matt Menard, aunque dejase una actuación meritoria, sólo fue capaz de resistir unos ocho minutos, antes de que Moriarty le hiciera palmear la lona vía Border City Stretch. Por ello, se quedó sin oportunidad titular. Concluido el «proving ground», Shane Taylor Promotions al completo atacaron a Menard, pero SkyFlight hicieron el salve.

. Situar el combate casi a mitad de show destripaba su resultado: Matt Menard, aunque dejase una actuación meritoria, sólo fue capaz de resistir unos ocho minutos, antes de que Moriarty le hiciera palmear la lona vía Border City Stretch. Por ello, se quedó sin oportunidad titular. Concluido el «proving ground», Shane Taylor Promotions al completo atacaron a Menard, pero SkyFlight hicieron el salve. Billie Starkz y Diamanté derrotaron a Rachael Ellering y Londyn Dior. Segunda lucha de realce, de apenas cuatro minutos. Se supone que la historia versa sobre las intenciones de Starkz y Diamanté de darle una alegría a Athena. No creo que vencer a una Ellering muy venida a menos y a una debutante (quien se rindió por un Ankle Lock) sirviese de mucho. Ergo, relleno innecesario.

Segunda lucha de realce, de apenas cuatro minutos. Se supone que la historia versa sobre las intenciones de Starkz y Diamanté de darle una alegría a Athena. No creo que vencer a una Ellering muy venida a menos y a una debutante (quien se rindió por un Ankle Lock) sirviese de mucho. Ergo, relleno innecesario. Big Bill y Bryan Keith derrotaron a KM y Will Allday . Ídem aquí. Un encuentro aún más breve, que refuerza la percepción de que sin Chris Jericho, Bill y Keith cayeron en desgracia. Allday fue cubierto tras un Bossman Slam.

. Ídem aquí. Un encuentro aún más breve, que refuerza la percepción de que sin Chris Jericho, Bill y Keith cayeron en desgracia. Allday fue cubierto tras un Bossman Slam. Ace Austin derrotó a Johnny TV (con Taya Valkyrie). Eludiendo las interferencias de Valkyrie, Austin se impuso después de su The Fold y la cuenta de tres sobre los siete minutos de duelo. Plausible decisión la de situar a Austin en el cierre del episodio, aunque el «proving ground», por potenciales implicaciones, mereciera tal hueco. Desgraciadamente, me temo que ROH será escenario habitual para el «Ace of Spades».

⇒ Cuatro combates fueron dignos de un programa semanal, en especial ese brillante «opener» y el estelar. Intentaré mostrarme positivo y quedarme con ello, pues lo demás ejemplificó la peor cara de la ROH actual. Una en la que sus máximos monarcas, Bandido y Athena, parecen ajenos, tanto por estatus como por su ya habitual ausencia; revelador de poca consideración hacia la promotora, por llamarla de alguna manera, pues a todas luces ha quedado relegada a mera marca (muy) secundaria de AEW.

5/10

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor)