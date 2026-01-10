AEW COLLISION 10 DE ENERO 2025 .— La Don Callis Family se niega a dejar en paz a Mark Briscoe, y menos ahora que es el Campeón TNT. Es por ello que este sábado Hechicero buscará destronarlo. El mexicano se ganó esta oportunidad la semana pasada al derrotar a Komander con ayuda de El Clon. Briscoe, con su estilo impredecible, no se contendrá cuando tenga frente a él al Hechicero, un maestro de la lucha técnica mexicana, quien llega con una creciente confianza que podría sorprender si logra imponer su magia sobre la tozudez de Briscoe. La acción de AEW Collision se emite desde el Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas,

Y derivado de lo sucedido en la lucha de contendiente #1 al título TNT, veremos un mano a mano entre Komander y El Clon.

Además, la Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, hará equipo con las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, Harley Cameron y Willow Nightingale, para enfrentar a Hyan, Maya World y Vertvixen.

AEW Collision 10 de enero 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro