La marca azul de WWE regresa este viernes 30 de enero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el King Abdullah Financial District en Riad, Arabia Saudita.
► La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Ilja Dragunov (*** 1/2)
- Jade Cargill venció a Chelsea Green (** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: Solo Sikoa y Tama Tonga se coronaron al vencer a Dexter Lumis y Joe Gacy (c) (***)
- Nathan Frazer venció a Johnny Gargano (***)
- LUCHA PARA SER RETADORAS #1: Giulia y Kiana James vencieron a Charlotte Flair y Alexa Bliss y Nia Jax y Lash Legend (*** 1/2)
- Trick Williams venció por DQ a Damian Priest (***)
► Momentos clave
- Carnelo Hayes retuvo el Campeonato de los Estados Unidos ante Ilja Dragunov gracias a una distracción causada por The Miz.
- Jade Cargill obtuvo una victoria rápida sobre Chelsea Green al conectar su finisher Jaded para la victoria.
- Solo Sikoa y Tama Tonga se convirtieron en Campeones de Parejas WWE tras vencer a Dexter Lumis y Joe Gacy. Sikoa usó la lámpara de Wyatt como arma, Tama Tonga remató con un Cutthroat.
- Tras intercambio intenso y distracciones, Nathan Frazer derrotó a Johnny Gargano.
- Giulia y Kiana James se convirtieron en contendientes #1 al Campeonato Femenil de Parejas WWE después de que James cubriera a Bliss.
- Trick Williams venció por descalificación a Damian Priest. La lucha terminó por interferencia de Sami Zayn y luego hubo caos que incluyó un RKO de Randy Orton.
► Cartelera WWE SmackDown 30 de enero de 2026
- Segmento cara a cara: Drew McIntyre y Sami Zayn.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 30 de enero de 2026.
Horario (referencia): 11:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Emisión internacional: EN VIVO desde Europa vía Netflix.
Sede: King Abdullah Financial District, Riad, Arabia Saudita.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|11:00
|Netflix (EN VIVO)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|11:00
|Netflix (EN VIVO)
|Panamá
|12:00
|Netflix (EN VIVO)
|Colombia, Perú, Ecuador
|12:00
|Netflix (EN VIVO)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|13:00
|Netflix (EN VIVO)
|Chile (Santiago)
|14:00
|Netflix (EN VIVO)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|14:00
|Netflix (EN VIVO)
|Puerto Rico, República Dominicana
|13:00
|Netflix (EN VIVO)
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|12:00
|Netflix (EN VIVO)
|Reino Unido — Londres (GMT)
|17:00
|Netflix (EN VIVO)
|Alemania, España, Francia, Italia
|18:00
|Netflix (EN VIVO)
|Islas Canarias
|17:00
|Netflix (EN VIVO)
|India — Nueva Delhi
|23:30
|Netflix (EN VIVO)
|Japón — Tokio
|03:00 (sábado)
|Netflix (EN VIVO)
|Australia — Sídney
|05:00 (sábado)
|Netflix (EN VIVO)
|Nueva Zelanda — Auckland
|07:00 (sábado)
|Netflix (EN VIVO)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|18:00
|USA Network (DIFERIDO)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|17:00
|USA Network (DIFERIDO)
|Estados Unidos — Denver (MT)
|16:00
|USA Network (DIFERIDO)
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|15:00
|USA Network (DIFERIDO)