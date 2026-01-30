La marca azul de WWE regresa este viernes 30 de enero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el King Abdullah Financial District en Riad, Arabia Saudita.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Ilja Dragunov (*** 1/2) Jade Cargill venció a Chelsea Green (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: Solo Sikoa y Tama Tonga se coronaron al vencer a Dexter Lumis y Joe Gacy (c) (***) Nathan Frazer venció a Johnny Gargano (***) LUCHA PARA SER RETADORAS #1: Giulia y Kiana James vencieron a Charlotte Flair y Alexa Bliss y Nia Jax y Lash Legend (*** 1/2) Trick Williams venció por DQ a Damian Priest (***)

► Momentos clave

Carnelo Hayes retuvo el Campeonato de los Estados Unidos ante Ilja Dragunov gracias a una distracción causada por The Miz.

Jade Cargill obtuvo una victoria rápida sobre Chelsea Green al conectar su finisher Jaded para la victoria.

al conectar su finisher Jaded para la victoria. Solo Sikoa y Tama Tonga se convirtieron en Campeones de Parejas WWE tras vencer a Dexter Lumis y Joe Gacy. Sikoa usó la lámpara de Wyatt como arma, Tama Tonga remató con un Cutthroat.

tras vencer a Dexter Lumis y Joe Gacy. Sikoa usó la lámpara de Wyatt como arma, Tama Tonga remató con un Cutthroat. Tras intercambio intenso y distracciones, Nathan Frazer derrotó a Johnny Gargano.

Giulia y Kiana James se convirtieron en contendientes #1 al Campeonato Femenil de Parejas WWE después de que James cubriera a Bliss.

después de que James cubriera a Bliss. Trick Williams venció por descalificación a Damian Priest. La lucha terminó por interferencia de Sami Zayn y luego hubo caos que incluyó un RKO de Randy Orton.

► Cartelera WWE SmackDown 30 de enero de 2026

Segmento cara a cara: Drew McIntyre y Sami Zayn.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 30 de enero de 2026.

Horario (referencia): 11:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Emisión internacional: EN VIVO desde Europa vía Netflix.

Sede: King Abdullah Financial District, Riad, Arabia Saudita.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 11:00 Netflix (EN VIVO) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 11:00 Netflix (EN VIVO) Panamá 12:00 Netflix (EN VIVO) Colombia, Perú, Ecuador 12:00 Netflix (EN VIVO) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 13:00 Netflix (EN VIVO) Chile (Santiago) 14:00 Netflix (EN VIVO) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 14:00 Netflix (EN VIVO) Puerto Rico, República Dominicana 13:00 Netflix (EN VIVO) Canadá — Toronto / Montreal (ET) 12:00 Netflix (EN VIVO) Reino Unido — Londres (GMT) 17:00 Netflix (EN VIVO) Alemania, España, Francia, Italia 18:00 Netflix (EN VIVO) Islas Canarias 17:00 Netflix (EN VIVO) India — Nueva Delhi 23:30 Netflix (EN VIVO) Japón — Tokio 03:00 (sábado) Netflix (EN VIVO) Australia — Sídney 05:00 (sábado) Netflix (EN VIVO) Nueva Zelanda — Auckland 07:00 (sábado) Netflix (EN VIVO) Estados Unidos — Nueva York (ET) 18:00 USA Network (DIFERIDO) Estados Unidos — Chicago (CT) 17:00 USA Network (DIFERIDO) Estados Unidos — Denver (MT) 16:00 USA Network (DIFERIDO) Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 15:00 USA Network (DIFERIDO)