La marca azul de WWE regresa este viernes 30 de enero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el King Abdullah Financial District en Riad, Arabia Saudita.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Ilja Dragunov (*** 1/2)
  2. Jade Cargill venció a Chelsea Green (** 1/2)
  3. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: Solo Sikoa y Tama Tonga se coronaron al vencer a Dexter Lumis y Joe Gacy (c) (***)
  4. Nathan Frazer venció a Johnny Gargano (***)
  5. LUCHA PARA SER RETADORAS #1: Giulia y Kiana James vencieron a Charlotte Flair y Alexa Bliss y Nia Jax y Lash Legend (*** 1/2)
  6. Trick Williams venció por DQ a Damian Priest (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 30 de enero de 2026

  • Segmento cara a cara: Drew McIntyre y Sami Zayn.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 30 de enero de 2026.
Horario (referencia): 11:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Emisión internacional: EN VIVO desde Europa vía Netflix.
Sede: King Abdullah Financial District, Riad, Arabia Saudita.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 11:00 Netflix (EN VIVO)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 11:00 Netflix (EN VIVO)
Panamá 12:00 Netflix (EN VIVO)
Colombia, Perú, Ecuador 12:00 Netflix (EN VIVO)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 13:00 Netflix (EN VIVO)
Chile (Santiago) 14:00 Netflix (EN VIVO)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 14:00 Netflix (EN VIVO)
Puerto Rico, República Dominicana 13:00 Netflix (EN VIVO)
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 12:00 Netflix (EN VIVO)
Reino Unido — Londres (GMT) 17:00 Netflix (EN VIVO)
Alemania, España, Francia, Italia 18:00 Netflix (EN VIVO)
Islas Canarias 17:00 Netflix (EN VIVO)
India — Nueva Delhi 23:30 Netflix (EN VIVO)
Japón — Tokio 03:00 (sábado) Netflix (EN VIVO)
Australia — Sídney 05:00 (sábado) Netflix (EN VIVO)
Nueva Zelanda — Auckland 07:00 (sábado) Netflix (EN VIVO)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 18:00 USA Network (DIFERIDO)
Estados Unidos — Chicago (CT) 17:00 USA Network (DIFERIDO)
Estados Unidos — Denver (MT) 16:00 USA Network (DIFERIDO)
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 15:00 USA Network (DIFERIDO)
