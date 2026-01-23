WWE SMACKDOWN 23 DE ENERO 2026 .— La rivalidad entre los Wyatt Sicks y los MFTs ha sido una de las más intensas de SmackDown en los últimos meses. Tras varios encuentros, incluyendo uno de cuatro contra cuatro, el Gerente General Nick Aldis decidió programar una vez más una lucha titular. Dexter Lumis y Joe Gacy, acompañados por Uncle Howdy, Erick Rowan y Nikki Cross, defenderán el Campeonato de Parejas WWE ante dos de los miembros de la agrupación rival, la cual integran Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa, JC Mateo y Talla Tonga. ¿Quiénes se alzarán como la facción dominante? La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá.

Se llevará a cabo una amenaza triple para definir a las contendientes #1 al Campeonato de Parejas Femenil WWE. Alexa Bliss y Charlotte Flair se enfrentarán a Giulia y Kiana James y a Nia Jax y Lash Legend.

Damian Priest y Trick Williams, dos de los integrantes de la lucha de cuatro esquinas para definir retador al Campeonato Indisputable WWE este sábado en Saturday Night’s Main Event, se verán las caras en un mano a mano.

Además, Nathan Frazer enfrentará a Johnny Gargano.

WWE SmackDown 23 de enero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro